Poisťovňa od 1. júna žiadosť o dôchodok spisuje osobne so žiadateľom

Bratislava 1. júna (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) ruší od pondelka všetky osobitné postupy spisovania žiadosti o dôchodok, ktoré platili v súvislosti s preventívnymi opatreniami prijatými v čase pandémie nového korovavírusu. To znamená, že žiadosť o dôchodok spisuje SP za osobnej prítomnosti žiadateľa v príslušnej pobočke.



Dohodnúť si konkrétny termín spísania žiadosti o dôchodok môže žiadateľ cez Rezervačný systém SP, ktorý je opäť plne funkčný. "Zostáva aj možnosť dohodnúť si termín telefonicky alebo osobne. Následne zamestnanci SP v dohodnutom termíne žiadosť o dôchodok so žiadateľom spíšu," informoval hovorca SP Peter Višváder.



Pri spisovaní žiadosti je potrebné z dôvodu ochrany zdravia občanov, ako aj zamestnancov poisťovne, dodržiavať prísne hygienické opatrenia. "Tých žiadateľov o dôchodok, ktorí už poslali 'Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok' pred 1. júnom tohto roka, budú kontaktovať zamestnanci pobočky a dohodnú s nimi termín spísania žiadosti o dôchodok," doplnil Višváder.



Pre bezproblémové spísanie žiadosti o dôchodok je potrebné, aby si občan so sebou priniesol všetky potrebné doklady a potvrdenia o svojom zamestnaní, ktoré má k dispozícii.