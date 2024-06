Poisťovňa: Odstúpiť od zmluvy je možné, ak klient neprizná fajčenie

Bratislava 2. júna (TASR) - Poisťovne pri vstupe do životného poistenia fajčenie zohľadňujú pri riziku smrti a v pripoistení závažných ochorení. Ak sa ukáže, že klient nepriznal fajčenie v zdravotnom dotazníku, poisťovňa môže odstúpiť od dohodnutej zmluvy alebo odmietnuť poistné plnenie. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová.



"Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku. Ak dôjde k poistnej udalosti z pripoistenia závažných chorôb, pri ktorej je súvislosť s fajčením pravdepodobná, overuje sa osobná situácia a aj anamnéza poisteného spätne," uviedla hovorkyňa Uniqa.



Poisťovne sledujú ako rizikový faktor nielen fajčenie, ale aj obezitu či krvný tlak. Ak je záťaž viacnásobná, prijatie klienta je podľa poisťovne možné len za vyššiu prirážku alebo so zodpovedajúcou výlukou vysoko pravdepodobných diagnóz.



Práve nadváha sa v prípade klientov životného poistenia ukazuje podľa poisťovne ako aktuálny trend. Pravdepodobne za to podľa nej môže aj objektívna skutočnosť, že do životného poistenia vstupujú ľudia vo vyššom veku, teda spravidla s vyššou hmotnosťou.



"Fajčenie je však pri uzatváraní životného poistenia výrazne horší faktor než nadváha či dokonca obezita. Cigarety zvyšujú úmrtnosť už v mladšom veku až dvojnásobne, zatiaľ čo obezita zoberie pár rokov života až starším ročníkom," uzavrela manažérka produktov poistenia osôb Eva Trajboldová.