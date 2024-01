Poisťovňa: Okolnosti škodovej udalosti i nehody treba zaznamenať

Bratislava 23. januára (TASR) - Pri škodovej udalosti v cestnej premávke je kľúčové vyplniť tlačivo o okolnostiach vzniku a priebehu škodovej udalosti a dohodnúť sa tak na zavinení. Na základe toho poisťovňa udalosť vyhodnotí. Škodovú udalosť polícii hlásiť netreba, no je dobré dbať na podrobné vyplnenie tlačiva vrátane nákresu priebehu celej nehody. Radí riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí neživotného poistenia ČSOB Poisťovne Milan Černák.



"Všetko, čo je predmetom okolností vzniku a priebehu nehody, by malo byť podchytené v Správe o nehode. Ak to tam uvedené nie je, v priebehu niekoľkých hodín zvykne dôjsť k zmene postoja niektorého z účastníkov nehody. Stáva sa to, žiaľ, pomerne často," upozornil Černák s tým, že dokazovanie nároku sa tým zvykne zbytočne skomplikovať.



Odborník radí mať tlačivo k správe o nehode vždy vytlačené v aute, aby bolo poruke. "Okrem toho, že je to vaša povinnosť, formulár využijete aj pri nehodách v zahraničí," pripomenul Černák. Ako dodal, náhradu majetkovej škody si môže poškodený uplatniť v poisťovni, kde má vinník uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Najrýchlejšie to je cez online formulár.



Na rozdiel od škodovej udalosti, dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k zraneniu či usmrteniu osôb, poškodeniu cesty alebo verejnoprospešných zariadení či k úniku nebezpečných látok, treba polícii nahlásiť. Za dopravnú nehodu môže byť považovaná aj škodová udalosť v prípade, ak sa jej účastníci nedohodnú na zavinení, jazdili pod vplyvom alkoholu či návykových látok alebo sa odmietli podrobiť testom na ich zistenie.



"Ide o udalosť, ktorá je pre všetkých zúčastnených psychicky náročná. V prvom rade si zachovajte chladnú hlavu - konajte rýchlo, efektívne a rozvážne," pripomenul Černák, ako postupovať v prípade dopravnej nehody. Ako dodal, najprv treba zabezpečiť miesto nehody výstražným trojuholníkom, skontrolovať, či je niekto zranený, prípadne poskytnúť prvú pomoc a zavolať záchrannú službu.



Pri dopravnej nehode je kontaktovanie polície povinnosťou, privolať hliadku možno aj pri škodovej udalosti. Netreba zabudnúť ani na zdokumentovanie nehody. ČSOB Poisťovňa radí urobiť si fotografie miesta nehody, poškodených vozidiel i ďalších detailov a nezabudnúť vyplniť správu o nehode, na základe ktorej poisťovňa udalosť vyhodnotí.



Poisťovňa pripomenula, že na vykrytie škôd, ktoré pri nehode či škodovej udalosti spôsobil vinník druhému účastníkovi, slúži povinné zmluvné poistenie. To však nekryje škody, ktoré pri udalosti vznikli vinníkovi. Na to je podľa poisťovne určené havarijné poistenie, ktoré síce nie je zo zákona povinné, no poslúži napríklad aj vtedy, ak je vinník dopravnej nehody neznámy.