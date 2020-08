Poisťovňa postavila v Košiciach 60 nájomných bytov, v pláne má ďalšie

Košice 13. augusta (TASR) – Celkovo 60 nájomných bytov pribudlo v Košiciach v blízkosti centra mesta. Štrnásťpodlažný bytový dom na Lomenej ulici postavila poisťovňa Kooperativa s investíciou šesť miliónov eur. Ide o jej prvý takýto vlastný projekt v segmente nájomného bývania, v ktorom chce v rámci Slovenska ďalej pokračovať.



"Víziou poisťovne je s vzhľadom na reakcie trhu legislatívne zmeny, ako aj úspešnosť prvých projektov vystavať po celom Slovensku do roku 2027 spolu 1500 nájomných bytov," informoval vo štvrtok novinárov námestník generálneho riaditeľa poisťovne Franz Kosyna.



Bytový komplex Lomená Residence v košickom Starom Meste ponúka 22 jednoizbových, 24 dvojizbových a 14 trojizbových bytov, všetky s balkónom alebo terasou. V ponuke je aj prenájom garážového státia, externého parkovania a skladovacích priestorov alebo iné doplnkové služby. Zariadené byty sú v strednom a vyššom štandarde, prenájom je podľa investora pri konkurencieschopných trhových cenách. Novostavba patrí k najvyšším budovám v Košiciach. "Výstavba trvala približne dva roky, k skolaudovaniu došlo koncom júla, aktuálne sa dokončuje zariadenie bytov. Prví nájomcovia sa budú môcť nasťahovať v septembri, záujem je obrovský," uviedol Martin Galo, riaditeľ úseku nehnuteľností v poisťovni.



Starosta košického Starého Mesta Igor Petrovčik privítal projekt rezidenčného bývania. "Prináša pre súčasných aj budúcich obyvateľov mesta novú možnosť voľby pri riešení svojej bytovej otázky a je zároveň pozitívnym príkladom z celoslovenského pohľadu, ktorý ponúka riešenie pálčivého nedostatku nájomného bývania," povedal.



Projekt reaguje na nedostatok nájomných bytov na Slovensku. Podľa štatistík je podiel nájomných bytov na celkovom bytovom fonde v SR len 6 %, pričom priemer EÚ je 25 %. Podľa analýz poisťovne Kooperativa chýba v krajine 300.000 až 400.000 bytov na dosiahnutie priemeru EÚ.



"Momentálne máme rozpracované projekty v Žiline, Trnave, Nitre a Bratislave. Vyzerá, že aj v Banskej Bystrici nám pribudne nejaký projekt. Chceli by sme do budúcna zanalyzovať aj ďalšie regionálne mestá, uvidíme, aký bude dopyt, ale sme otvorení pokryť celé Slovensko," priblížil Galo ďalšie zámery poisťovne v oblasti výstavby nájomných bytov. Možné je pritom aj využitie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).