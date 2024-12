Poisťovňa: Používanie pyrotechniky a ohňa môže viesť k škodám

Bratislava 23. decembra (TASR) - Používanie pyrotechniky či otvoreného ohňa počas sviatkov môže viesť k škodám na majetku aj zdraví. Ľudia by mali byť opatrní a obozretní počas vianočných a novoročných osláv, dobré je takisto mať poistený majetok. Upozornila na to hovorkyňa Allianz - Slovenskej poisťovne Lucia Strnad Muthová.



"Opatrnosť pri narábaní s ohňom a pyrotechnikou a prevencia v podobe poistky sú kľúčové na minimalizáciu rizika a ochranu majetku. Všetky poistné udalosti v domácnosti spôsobené požiarom zo sviečok či z pyrotechniky kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Škody na zdraví spôsobené pyrotechnikou sú kryté v rámci životného poistenia či poistenia úrazu," uviedla Strnad Muthová.



Pyrotechnika môže spôsobiť škody podľa nej na fasádach a strechách domov alebo poškodiť terasy. K poškodeniu majetku môže dôjsť aj vnútri bytu či domu, a to v prípade rôznych spotrebičov. Jedným z príkladov je rozbitie obrazovky televízora od zátky vína.



Častým problémom sú aj požiare spôsobené sviečkami na adventných vencoch alebo štedrovečernom stole. Sviečky môžu poškodiť obrus, zničiť stôl, zadymiť strop, ale aj spôsobiť požiar.