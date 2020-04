Poisťovňa: Pravidlá pre tých, ktorí nemôžu ísť do zahraničia za prácou

Bratislava 3. apríla (TASR) - Zamestnanci, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) pracujúci v zahraničí v súčasnosti často vykonávajú prácu z domu, pretože nemôžu vycestovať pre nový koronavírus. To, že v dôsledku mimoriadnych opatrení kvôli pandémii momentálne majú tzv. "home office", nie je skutočnosťou, ktorá by spôsobovala zmenu v uplatniteľných právnych predpisoch, resp. zmenu štátu, v ktorom sú poistení na sociálne zabezpečenie. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP).



"Ak zamestnanec alebo SZČO (s bydliskom na území Slovenska) začne vykonávať zárobkovú činnosť výlučne z domu, pričom doteraz vykonával zárobkovú činnosť výlučne v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ), nie je potrebné túto zmenu oznámiť SP," upozornila poisťovňa. Zamestnanec alebo SZČO ostáva poistený na sociálne zabezpečenie v danom členskom štáte.



Ak zamestnanec alebo SZČO začne vykonávať zárobkovú činnosť z domu, avšak stále vykonáva činnosť v inom členskom štáte EÚ, napr. pár dní v mesiaci vykonáva činnosť v sídle firmy, pričom doteraz vykonával zárobkovú činnosť výlučne v inom členskom štáte EÚ, ani túto zmenu nie je potrebné oznámiť Sociálnej poisťovni, resp. žiadať ju o určenie uplatniteľnej legislatívy. "Zamestnanec alebo SZČO ostáva poistený na sociálne zabezpečenie v danom členskom štáte EÚ," priblížila poisťovňa.



SP zároveň upozorňuje vyslaných zamestnancov alebo SZČO, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú mali vystavené formuláre PD A1, prerušujú v dôsledku pandémie koronavírusu, netreba túto skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke, ak nenastane niektorá z týchto skutočností. "Ak zamestnanec alebo SZČO prerušuje výkon zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, pričom už neplánuje dokončiť zákazku realizovanú v inom členskom štáte, teda neplánuje ďalej využívať inštitút vyslania, je potrebné uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke SP prostredníctvom tlačiva Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas vyslania alebo Oznámenie SZČO o zmenách, ktoré nastali počas vyslania," priblížila SP.



Ak zamestnanec alebo SZČO prerušuje výkon zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, pričom plánuje vykonávať zárobkovú činnosť na území Slovenska, je potrebné uvedenú skutočnosť tiež oznámiť príslušnej pobočke SP prostredníctvom tlačiva Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas vyslania alebo Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas vyslania.



V čase mimoriadneho režimu je možné tieto oznámenia doručiť pobočke poisťovni najlepšie elektronicky prostredníctvom e-schránky, poštou alebo osobne do schránky pri vstupe do budovy pobočky SP.



Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje zamestnancov alebo SZČO vykonávajúcich zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, že ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú mali vystavené formuláre PD A1, prerušujú v dôsledku pandémie nového koronavírusu, netreba túto skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke.



"Upozorňujeme, že vyššie uvedené situácie sa vzťahujú na prerušenie výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, resp. zmeny miesta/spôsobu výkonu práce v dôsledku mimoriadnych opatrení kvôli pandémii, teda ak k prerušeniu výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, resp. zmeny miesta/spôsobu výkonu práce dôjde na základe iných skutočností, je potrebné takúto skutočnosť oznámiť SP, resp. postupovať v zmysle platnej európskej a slovenskej legislatívy v danej oblasti," dodala poisťovňa.