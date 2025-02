Poisťovňa: Prešetrovanie neštandardných udalostí vzrástlo

Bratislava 4. februára (TASR) - Spoločnosť UNIQA Slovensko prešetrila v minulom roku celkovo 1011 neštandardných poistných udalostí, čo je medziročný nárast o 52 %. Nárast pokusov o podvod eviduje vo všetkých segmentoch, pričom najvýraznejší vzostup podvodov s vyššou hodnotou zaznamenala najmä v segmente poistenia nehnuteľností, informovala v utorok spoločnosť. Riadne ukončené vyšetrovanie s preukázaným podvodným konaním zaznamenala v 463 prípadoch, čo v peňažnom vyjadrení predstavuje 1,41 milióna eur.



"V minulom roku sme opäť zaznamenali nárast škôd s účelovým konaním aj nárast celkovej usporenej hodnoty. Najviac však v havarijnom poistení a poistení majetku, kde sa klienti snažia uplatniť náhradu škody na náklady našej spoločnosti v rozpore s poistnými podmienkami. Významne k tomu prispela snaha využiť prírodné katastrofy na nahlásenie škôd, ktoré s nimi vôbec nesúviseli, na úkor poctivých klientov," uviedla manažérka pre podvody Ivana Glombová.



Najväčší podiel na celkovej ušetrenej sume za podvodné škody by mal pochádzať práve z poistenia majetku, kde poisťovňa zaznamenala v troch prípadoch žiadosť o náhradu škody až vo výške približne 280.000 eur. Priemerná suma pokusov o podvod bola vo výške 3052 eur, čo je oproti roku 2023 pokles približne o 55 %. "Možno to pripísať kombinácii negatívnych ekonomických vplyvov, keď to ľudia skúšajú aj pri malých sumách, pretože sa domnievajú, že poisťovňa takéto sumy tak podrobne neskúma," vysvetlila spoločnosť.