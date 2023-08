Poisťovňa: Pri cestovaní by sa nemalo vedome riskovať

Bratislava 15. augusta (TASR) - Cestovné poistenie chráni dovolenkárov pred vznikom náhodnej udalosti. Cestujúci by nemali vedome riskovať, pretože môžu nastať problémy pri plnení poistenia. Najčastejšie prípady výluk z cestovného poistenia sú alkohol, omamné látky či rizikové a adrenalínové športy. Upozornila na to poisťovňa Uniqa.



Požitie alkoholu či iných omamných látok má vplyv na plnenie poistnej udalosti. V prípade, že sa poistná udalosť stala z dôvodu požitia alkoholu, môže dôjsť k zníženiu alebo aj zamietnutiu cestovného poistenia. Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode, úraze a tiež z lekárskej správy.



"V prípade zachraňovacích akcií sú z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu, vplyvom návykových látok alebo nadmerným užitím liekov bez lekárskeho predpisu. Zaznamenávame totiž prípady utopenia v mori v dôsledku požitia alkoholu. Evidujeme tiež viaceré úrazy následkom požitia omamných látok v krajinách, kde je ich požitie povolené," upozornila manažérka pre cestovné poistenie poisťovne Uniqa Ľubomíra Hricová.



V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov automaticky kryté aj letné športy vykonávané pri mori počas dovolenky a zakúpené priamo na pláži, ako napríklad jazda na vodnom skútri či člnkovanie. Pri rizikových alebo adrenalínových športoch je potrebné si ich pripoistiť.



Uniqa zaznamenala aj nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov a zahraničných ciest. Pri storne zájazdoch je odporúčané dávať si pozor na termíny. "Najmä pri malých deťoch sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, pre ktoré nemožno odcestovať. Odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila, najmä ak dáva prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky," uviedla Hricová.



Pred vycestovaním je vhodné overiť si aj to, aké druhy očkovania sú v rôznych, najmä exotických krajinách potrebné. Udalosti, ktoré vzniknú následkom nevykonaného povinného očkovania, sú totiž vo vo výlukách z poistenia. Zároveň v krajinách, kde sa vyskytujú štrajky, nepokoje či vojna a krajiny, alebo do ktorých ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať v súvislosti s terorizmom, sú tiež vo všeobecných výlukách z poistenia.