Poisťovňa: Rodinný dom je dobré poistiť už počas výstavby

Bratislava 29. augusta (TASR) - Na poistenie majetku treba myslieť už počas stavby rodinného domu, netreba čakať až do kolaudácie. Poistenie už počas výstavby totiž kryje nielen škody spôsobené živelnými udalosťami, ale aj prípadné odcudzenie vecí zo stavby. Poistiť sa navyše dá aj škoda na zdraví či majetku tretích osôb. Poradila hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



"Našim klientom odporúčame nečakať na uzavretie poistenia až do doby kolaudácie rodinného domu. Na poistenie je potrebné myslieť už pred ňou. Jednou z možností je stavebné poistenie. Vtedy sa poistka uzatvára na dobu určitú - teda počas trvania výstavby," uviedla Dupaľová Ksenzsighová.



Spresnila, že poistenie okrem krytia štandardných škôd, ako sú živelné pohromy, pokrýva aj škody, ktoré môžu vzniknúť pri odcudzení vecí zo stavby, napríklad náradia či tehál. Takéto poistenie kryje aj škody spôsobené vandalizmom, ale aj také, ktoré môžu spôsobiť stavebné práce. Poistiť sa dá aj škoda na zdraví či majetku tretích osôb. "To znamená, že ak by na susedný pozemok padlo napríklad lešenie, odškodní suseda za spôsobenú škodu vaša poisťovňa," vysvetlila hovorkyňa.



Uzavrieť poistenie majetku možno už počas výstavby rodinného domu. Podľa Dupaľovej Ksenzsighovej si klienti môžu vybrať z viac ako 30 rizík ohrozujúcich majetok a ďalších nákladov vzniknutých pri poistnej udalosti. Navyše po kolaudácii domu si na tú istú zmluvu môžu poistiť aj domácnosť.



Pri rekonštrukciách, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie alebo zmeny možno len ohlásiť, stačí aj bežné poistenie rodinného domu alebo bytu. Takéto poistenie je podľa Dupaľovej Ksenzsighovej možné uzavrieť aj online a nie je nutná osobná obhliadka.