Poisťovňa: Škody po povodniach v SR a ČR sa vyšplhali na 26 miliónov

Bratislava 24. septembra (TASR) - Škody po extrémne nepriaznivom počasí a záplavách sa na Slovensku a v Českej republike vyšplhali na 26,3 milióna eur. V utorok o tom informovala česko-slovenská poisťovňa Uniqa s tým, že aktuálne eviduje 4329 nahlásených poistných udalostí. Klienti v SR doteraz nahlásili škody za 4,5 milióna eur, v ČR sa škody dostali už na približne 21,7 milióna eur.



Väčšinu škôd poisťovňa likvidovala v zrýchlenom konaní, teda bez obhliadok po posúdení dokumentácie. Ako priblížila hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová, takmer polovicu z nahlásených škôd už poisťovňa zlikvidovala, vyplatila klientom poistné plnenie a tým, ktorí o tom požiadali, vyplatila aj zálohy.



Na Slovensku poisťovňa po extrémne daždivom počasí, silnom vetre a povodniach evidovala 2061 hlásení vo výške 4,5 milióna eur. Vyše polovicu (53,56 %) nahlásených udalostí už uzavrela. V ČR bolo doteraz nahlásených 2268 udalostí v celkovej výške približne 21,7 milióna eur. Aj tu poisťovňa už takmer polovicu z nich uzavrela.



Podľa Lipšicovej výška škôd v oboch krajinách ešte porastie. Poisťovňa očakáva, že klienti budú nahlasovať udalosti väčšieho rozsahu či spresňovať škody na korporátnom majetku. Poisťovňa odhadla, že celková výška škôd by mohla presiahnuť 40 miliónov eur. Na Slovensku by sa škody mohli vyšplhať na približne päť miliónov eur a v Česku, ktoré bolo povodňami zasiahnuté vo väčšom rozsahu, až na 35 miliónov eur, priblížila Lipšicová.



"Už teraz je zrejmé, že suma za živelné pohromy tento rok aj pre aktuálne povodne násobne prevýši škody, ktoré spôsobili živly minulý rok, hoci na Slovensku sme mali pomerne ničivé zemetrasenie. Klimatická zmena sa teda prejavuje naplno počas celého roka, od júnových silných dažďov sme prešli rovno k septembrovým záplavám a ešte nevieme, čo prinesie posledný štvrťrok," uviedol generálny riaditeľ poisťovne Uniqa Rastislav Havran.



Škody za viac ako jeden milión eur ohlásila aj poisťovňa Generali. Do pondelka (23. 9.) klienti nahlásili vyše 1000 poistných udalostí, pričom najviac, až 85 %, bolo na západnom Slovensku.