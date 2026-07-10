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Poisťovňa: Škody z počasia v poľnohospodárstve rastú do miliónov eur

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Búrka, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Poľnohospodári zažívajú jednu z najnáročnejších sezón posledných rokov.

Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Po extrémnom suchu, horúčavách a požiaroch prišli búrky. Predbežné odhady celkových škôd napáchaných vyčíňaním živelných rizík v aktuálnom žatevnom období dosiahli v poľnohospodárstve už miliónové výšky. Uviedol to pre TASR riaditeľ Agra poisťovne Dalibor Bán.

„Predbežné odhady našich tímov likvidátorov, ktorí hneď po nahlásení škôd začali s obhliadkami poškodených porastov, hovoria, že škody spôsobené aktuálnou vlnou búrok dosahujú v poľnohospodárstve už milióny eur,“ spresnil Bán. S pokračujúcim nahlasovaním poistných udalostí zo všetkých regiónov Slovenska sa podľa neho ich celkový rozsah bude ešte spresňovať, ale pravdepodobne aj zvyšovať.

Priblížil, že poľnohospodári zažívajú jednu z najnáročnejších sezón posledných rokov. Po mesiacoch extrémneho sucha a rekordných horúčav, ktoré poškodili porasty a vyvolali desiatky požiarov, najmä na poliach so zrejúcimi obilninami, zasiahla Slovensko ďalšia vlna extrémneho počasia. To, čo nezničilo sucho a oheň, v mnohých regiónoch dorazilo len niekoľko dní pred žatvou - silné búrky sprevádzané krupobitím a víchricami.

„Tohtoročná sezóna ukazuje, akým extrémom dnes čelí slovenské poľnohospodárstvo. Najskôr porasty poškodilo dlhodobé sucho, následne pribúdali požiare dozrievajúcich obilnín a napokon prišli tesne pred žatvou búrky s krupobitím a víchricami. Ide o reťaz udalostí, ktorá v mnohých podnikoch spôsobuje kumuláciu škôd a výrazné ekonomické straty,“ dodala Agra poisťovňa.
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