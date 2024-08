Poisťovňa: V ideálnom prípade by mali byť poistení obaja rodičia

Bratislava 4. augusta (TASR) - Kľúčové je zabezpečiť príjmy domácnosti pre prípad nepredvídateľných situácií, ako je smrť živiteľa rodiny alebo dlhodobá pracovná neschopnosť. V ideálnom prípade by mali byť poistení obaja rodičia, pretože strata príjmu jedného z nich môže mať na rodinný rozpočet závažné vplyvy. Uviedla to Marcela Pekárková z poisťovne YouPlus.



Pri nastavení poistnej ochrany pre rodinu s deťmi je podľa nej potrebné vziať do úvahy hneď niekoľko skutočností. "V prvom rade je potrebné zamerať sa na ochranu príjmov rodičov, aby bola rodina finančne zabezpečená v prípade rôznych nepriaznivých situácií. Medzi tie sa radí napríklad strata živiteľa rodiny, kde sa uplatňuje poistenie pre prípad smrti, a tiež trvalá alebo dlhodobá neschopnosť pracovať, na ktorú mnoho ľudí zabúda," zdôraznila Pekárková. Kľúčové je podľa nej pokryť hlavné veľké riziká, teda predovšetkým smrť, invaliditu a závažné ochorenia.



Pokiaľ sú ekonomicky aktívni obaja rodičia, mali by byť podľa nej poistení obaja, pretože aj výpadok príjmu len jedného z nich môže byť pre rodinu ťažko zvládnuteľný. "Aj keď jeden z rodičov nepracuje, napríklad mamička s deťmi na rodičovskej dovolenke, má jej úloha v rodine významnú hodnotu, ktorú je v prípade jej absencie potrebné nahradiť. Pokiaľ by vážne ochorela a so starostlivosťou o deti a domácnosť by nemohla pomôcť širšia rodina, bolo by potrebné uhradiť náklady na súkromnú škôlku alebo opatrovateľku, prípadne výdavky na pomocníčku v domácnosti," vysvetlila Pekárková s tým, že rodina by navyše mohla čeliť aj nákladom spojeným so samotnou liečbou.



Pri prevencii naplnenia tých najhorších možných scenárov, ktoré sa môžu v živote prihodiť, stoja podľa Pekárkovej obdobne ako v účtovníctve na jednej strane aktíva rodiny, na druhej pasíva. "Pre stanovenie optimálnych poistných súm je potrebné vykonať dôkladnú analýzu potrieb, s ktorou by ľuďom mal pomôcť predovšetkým finančný poradca. Na základe takej analýzy sa stanoví rozdiel medzi tým, čo by rodina v takej situácii mala k dispozícii a čo by potrebovala," podčiarkla Pekárková.



Experti podľa jej slov upozorňujú tiež na nutnosť aktualizácie poistnej zmluvy z dôvodu meniacich sa potrieb rodiny, napríklad pri narodení ďalšieho dieťaťa alebo strate zamestnania. Zmluvu je nutné raz za čas revidovať, aby plnila svoj účel a poskytovala efektívnu ochranu pri zmene rodinnej situácie. Poisťovne pravidelnú aktualizáciu poistnej zmluvy podľa nej nielen umožňujú, ale vo väčšine prípadov aj odporúčajú.



"Predstaviť si môžeme napríklad takú rodinu, ktorá si vzala hypotéku. Jej splácanie by v prípade smrti, invalidity alebo závažného ochorenia jedného z rodičov bolo problematické. V takom prípade je možné zmluvu zvýšiť o dlžnú sumu alebo dohodnúť priamo poistenie k úveru. Tento variant môže byť potenciálne výhodnejší aj lacnejší. Poistná suma sa dohodne ako klesajúca a bude sa tak v čase znižovať rovnako ako nesplatená hypotéka alebo iný úver," dodala Pekárková.