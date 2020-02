Poisťovňa vydá potvrdenie o dôchodkoch spravidla na počkanie

Bratislava 12. februára (TASR) - Dôchodcovia každoročne v období od januára do konca marca žiadajú Sociálnu poisťovňu o vystavenie potvrdenia o vyplatených dôchodkoch za predchádzajúci kalendárny rok. Potrebujú ho na rôzne účely, zväčša daňové – ako prílohu k daňovému priznaniu za predchádzajúci rok alebo pre zamestnávateľa, obecný úrad a podobne.



"Pobočka Sociálnej poisťovne, resp. Klientske centrum v ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave vyhotoví na žiadosť dôchodcu takéto potvrdenie zväčša na počkanie. Napriek tomu však upozorňujeme dôchodcov, aby si jeho vyžiadanie nenechávali na poslednú chvíľu, pretože sa môže stať to, že potvrdenie im nebude vystavené okamžite pri návšteve pobočky. V prípadoch, keď bol v predchádzajúcom roku dôchodok priznaný a nevyplácal sa súvisle celý rok, alebo keď bola vykonaná zmena v jeho vyplácaní, treba situáciu preverovať a vyhotovenie potvrdenia trvá niekoľko dní. Môže to preto spôsobiť situáciu, že dôchodca nedoručí potvrdenie inej inštitúcii včas," upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Žiadosť o vyhotovenie potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach je možné podať osobne v miestnej príslušnej pobočke s pracoviskom pre výkon dôchodkového poistenia alebo v Informačno-poradenskom centre ústredia Sociálnej poisťovne, telefonicky, elektronicky prostredníctvom Formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne, prípadne prostredníctvom elektronickej adresy podatelna@socpoist.sk.



Na získanie potvrdenia sa potrebuje žiadateľ pri návšteve pobočky preukázať občianskym preukazom, v písomnom či telefonickom styku treba uviesť všetky svoje osobné údaje na identifikáciu a musí rátať s tým, že odpoveď príde písomne na uvedenú adresu do niekoľkých dní, nie obratom.



Výnimku tvorí iný druh potvrdenia – a síce Potvrdenie o poberaní dôchodku (bez uvedenia výšky dôchodku) pre bezplatné cestovanie vlakom. Toto potvrdenie vybavuje pobočka Sociálnej poisťovne pri osobnej návšteve vždy na počkanie, pri písomnej či mailovej žiadosti pošle potvrdenie poštou do niekoľkých dní.