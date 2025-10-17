< sekcia Ekonomika
Poisťovňa YOUPLUS zastavila nové zmluvy
Potvrdila to v piatok Národná banka Slovenska (NBS) s tým, že o tomto rozhodnutí bola informovaná.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Spoločnosť YOUPLUS Assurance AG, ktorá na Slovensku pôsobí cez svoju pobočku YOUPLUS Životná poisťovňa, sa rozhodla zastaviť uzatváranie nových poistných zmlúv na všetkých trhoch vrátane Slovenska, a to od 13. októbra tohto roka. Potvrdila to v piatok Národná banka Slovenska (NBS) s tým, že o tomto rozhodnutí bola informovaná.
„Vaše už uzatvorené zmluvy ostávajú v platnosti. Poistné plnenia a nároky z existujúcich zmlúv sa nemenia. Ak máte otázky k vašej zmluve, kontaktujte priamo YOUPLUS Životná poisťovňa na youplus.sk,“ konštatovala NBS.
YOUPLUS Assurance AG vrátane jej pobočiek je pod dohľadom Financial Market Authority Liechtenstein (FMA). Národná banka Slovenska zdôraznila, že je s FMA v kontakte a situáciu s nimi konzultuje.
„Napriek tomu, že sme sa od 13. októbra 2025 rozhodli neuzatvárať nové poistné zmluvy, našich súčasných klientov sa toto naše rozhodnutie nijak nedotýka. Vaše poistné zmluvy zostávajú v platnosti a môžete sa na nás aj naďalej spoľahnúť,“ informuje YOUPLUS na svojej internetovej stránke.
Podľa jej zverejneného vyjadrenia poisťovňa naďalej plní všetky záväzky voči klientom, spravuje uzatvorené poistné zmluvy a likviduje poistné udalosti, vypláca poistné plnenia, ako aj poskytuje podporu prostredníctvom súčasných komunikačných kanálov.
„Vaše už uzatvorené zmluvy ostávajú v platnosti. Poistné plnenia a nároky z existujúcich zmlúv sa nemenia. Ak máte otázky k vašej zmluve, kontaktujte priamo YOUPLUS Životná poisťovňa na youplus.sk,“ konštatovala NBS.
YOUPLUS Assurance AG vrátane jej pobočiek je pod dohľadom Financial Market Authority Liechtenstein (FMA). Národná banka Slovenska zdôraznila, že je s FMA v kontakte a situáciu s nimi konzultuje.
„Napriek tomu, že sme sa od 13. októbra 2025 rozhodli neuzatvárať nové poistné zmluvy, našich súčasných klientov sa toto naše rozhodnutie nijak nedotýka. Vaše poistné zmluvy zostávajú v platnosti a môžete sa na nás aj naďalej spoľahnúť,“ informuje YOUPLUS na svojej internetovej stránke.
Podľa jej zverejneného vyjadrenia poisťovňa naďalej plní všetky záväzky voči klientom, spravuje uzatvorené poistné zmluvy a likviduje poistné udalosti, vypláca poistné plnenia, ako aj poskytuje podporu prostredníctvom súčasných komunikačných kanálov.