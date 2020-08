Poisťovňa zamietla za polrok necelých osem percent žiadostí o dôchodok

Bratislava 19. augusta (TASR) - V prvom polroku tohto roka Sociálna poisťovňa (SP) zamietla 4137 žiadostí o dôchodok. Podľa druhu dôchodku predstavovali najväčší podiel zamietnuté žiadosti o invalidný dôchodok, a to viac ako 68 %.



Po invalidných dôchodkoch nasledovali žiadosti o predčasný starobný dôchodok, ktorých bolo zamietnutých 14 % a podaných bolo 581 žiadostí, za nimi nasledoval starobný dôchodok, pri ktorom bolo zamietnutých 10,4 % žiadostí a podaných bolo 433 žiadostí. V skupine s najmenším podielom boli zamietnuté žiadosti o sirotský dôchodok, a to 4,5 %, pričom podaných bolo 187 žiadostí, pri vdovskom bolo zamietnutých 1,9 % žiadostí a pri vdoveckom dôchodku bolo zamietnutých 0,6 % žiadostí.



V prvom polroku tohto roka SP prijala spolu 53.373 žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok a pozitívne vybavila 41.024 takýchto žiadostí. "Pri porovnaní množstva zamietnutých žiadostí s počtom prijatých predstavoval podiel zamietnutých necelých 8 %," vyčíslil hovorca SP Peter Višváder.



Dôvodom zamietnutia bolo v prevažnej väčšine nesplnenie základných podmienok potrebných na priznanie nároku na dôchodkovú dávku. Pri žiadostiach o predčasný starobný dôchodok bola najčastejšou príčinou zamietnutia skutočnosť, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec požiadal o jeho priznanie, nebola vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Od 1. júla 2020 je životné minimum 214,83 eura. "Pri zamietnutých žiadostiach o invalidný dôchodok bolo v prevažnej miere dôvodom nesplnenie zdravotných podmienok určujúcich vznik invalidity," doplnil Višváder.



Sociálna poisťovňa každý mesiac vypláca dôchodkové dávky nielen na Slovensko, ale aj do zahraničia. Z celkového počtu vyplácaných dôchodkov predstavujú dôchodky smerujúce za hranice necelé dve percentá. Ich počet počas posledného obdobia postupne rástol. V júli 2020 bolo evidovaných 30.449 pravidelne mesačne vyplácaných dôchodkov, čo je o 850 viac ako v januári tohto roka (29.599).



Z hľadiska priemernej výšky dôchodkov vyplácaných do cudziny je zvyšovanie mierne. V júli 2020 bola výška do zahraničia vyplácaného dôchodku priemerne 192,60 eura, čo je o 0,82 eura viac ako v januári toho istého roka.



"Štandardne platí, že do krajín, na ktoré sa nevzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie (EÚ), sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách, vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku," upozornil Višváder. Potvrdenie o žití sa predkladá štyrikrát do roka, a to vždy k 1. januáru, 1. aprílu, 1. júlu a 1. októbru kalendárneho roka. Do štátov, na ktoré sa vzťahujú koordinačné nariadenia EÚ, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Potvrdenie o žití sa predkladá jedenkrát ročne, a to k 31. januáru daného roka.