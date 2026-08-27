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Poisťovňa: Živly v lete spôsobili vyššie škody ako za celý minulý rok
Najviac zasiahnuté boli toto leto okresy Prešov, kde poisťovňa riešila takmer štvrtinu (923) všetkých živelných škôd v hodnote vyše 3,7 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Za necelé dva letné mesiace tohto roka zaevidovala Allianz - Slovenská poisťovňa viac ako 4000 škôd spôsobených prírodnými živlami v hodnote vyše 13 miliónov eur. Je to viac ako dvojnásobok živelných škôd za celý rok 2025. Vlani evidovala spolu takmer 6000 živelných poistných udalostí s celkovou výškou nákladov 6,5 milióna eur. Informovala o tom vo štvrtok špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.
„Dôvodom veľkého finančného dopadu tohtoročných letných živelných škôd sú najmä extrémne búrky s veľkými krúpami, ktoré spôsobili rozsiahle poškodenia vozidiel, striech a fasád nehnuteľnosti, ale aj veľké poškodenia úrody a majetku firiem. Už dnes môžeme hovoriť o jednom z najnákladnejších letných období za posledné roky,“ zhodnotil riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianzu Dárius Nógli.
Najviac zasiahnuté boli toto leto okresy Prešov, kde poisťovňa riešila takmer štvrtinu (923) všetkých živelných škôd v hodnote vyše 3,7 milióna eur. Nasledovali okresy Žilina so 610 škodami, Michalovce, odkiaľ prišlo 465 hlásení a Bratislava s 398 poistnými udalosťami. Ďalšie živlami zasiahnuté okresy boli Humenné, Galanta, Sobrance, Rimavská Sobota a Senec.
Takmer polovica nákladov za všetky letné živelné škody vznikla podľa štatistík poisťovne v jediný deň, a to 1. júla, keď po vlne extrémnych horúčav zasiahli Slovensko intenzívne búrky s krupobitím a silným vetrom. Počas tohto dňa Allianz prijal vyše 1700 hlásení škôd za viac ako 6 miliónov eur, najviac z okresov Prešov, Žilina a Galanta. Ďalší výrazný škodový deň bol 27. júl, kedy vlna krupobitia spôsobila vyše 500 škôd v okresoch Michalovce a Sobrance za viac ako 2,3 milióna eur. Trojicu najškodovejších letných dní uzatvára supercela, ktorá 20. augusta v Bratislave spôsobila skoro 400 poistných udalostí za takmer 1,3 milióny eur.
Najväčším problémom tohto leta bolo podľa poisťovne krupobitie, ktoré spôsobilo viac ako 2600 škôd za vyše 9 miliónov eur, čo predstavuje dve tretiny nákladov za všetky živelné škody počas leta. Za celý minulý rok spôsobilo krupobitie škody za necelých 1,8 milióna eur.
Najväčšie jednorazové škody boli v priemysle. Silná víchrica spojená s krupobitím v Bratislave poškodila dva žeriavy, strechu a opláštenie budovy a ďalší nehnuteľný majetok v hodnote 750.000 eur. Na Gemeri zase víchrica s krupobitím poškodila zavlažovacie zariadenie a spôsobila škodu za pol milióna eur. V privátnom majetku boli najvyššími škodami dve poškodené strechy v okrese Prešov, obe v hodnote 40.000 eur, vyčíslil Allianz. Najväčšiu skupinu škôd zase tvorili poškodenia motorových vozidiel.
„Dôvodom veľkého finančného dopadu tohtoročných letných živelných škôd sú najmä extrémne búrky s veľkými krúpami, ktoré spôsobili rozsiahle poškodenia vozidiel, striech a fasád nehnuteľnosti, ale aj veľké poškodenia úrody a majetku firiem. Už dnes môžeme hovoriť o jednom z najnákladnejších letných období za posledné roky,“ zhodnotil riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianzu Dárius Nógli.
Najviac zasiahnuté boli toto leto okresy Prešov, kde poisťovňa riešila takmer štvrtinu (923) všetkých živelných škôd v hodnote vyše 3,7 milióna eur. Nasledovali okresy Žilina so 610 škodami, Michalovce, odkiaľ prišlo 465 hlásení a Bratislava s 398 poistnými udalosťami. Ďalšie živlami zasiahnuté okresy boli Humenné, Galanta, Sobrance, Rimavská Sobota a Senec.
Takmer polovica nákladov za všetky letné živelné škody vznikla podľa štatistík poisťovne v jediný deň, a to 1. júla, keď po vlne extrémnych horúčav zasiahli Slovensko intenzívne búrky s krupobitím a silným vetrom. Počas tohto dňa Allianz prijal vyše 1700 hlásení škôd za viac ako 6 miliónov eur, najviac z okresov Prešov, Žilina a Galanta. Ďalší výrazný škodový deň bol 27. júl, kedy vlna krupobitia spôsobila vyše 500 škôd v okresoch Michalovce a Sobrance za viac ako 2,3 milióna eur. Trojicu najškodovejších letných dní uzatvára supercela, ktorá 20. augusta v Bratislave spôsobila skoro 400 poistných udalostí za takmer 1,3 milióny eur.
Najväčším problémom tohto leta bolo podľa poisťovne krupobitie, ktoré spôsobilo viac ako 2600 škôd za vyše 9 miliónov eur, čo predstavuje dve tretiny nákladov za všetky živelné škody počas leta. Za celý minulý rok spôsobilo krupobitie škody za necelých 1,8 milióna eur.
Najväčšie jednorazové škody boli v priemysle. Silná víchrica spojená s krupobitím v Bratislave poškodila dva žeriavy, strechu a opláštenie budovy a ďalší nehnuteľný majetok v hodnote 750.000 eur. Na Gemeri zase víchrica s krupobitím poškodila zavlažovacie zariadenie a spôsobila škodu za pol milióna eur. V privátnom majetku boli najvyššími škodami dve poškodené strechy v okrese Prešov, obe v hodnote 40.000 eur, vyčíslil Allianz. Najväčšiu skupinu škôd zase tvorili poškodenia motorových vozidiel.