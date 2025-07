Poisťovňa: Zrušený let nie je automaticky poistnou udalosťou

Bratislava 29. júla (TASR) - Zrušený alebo meškajúci let nie je automaticky poistnou udalosťou. Takéto situácie nie sú štandardne kryté cestovným poistením a nie je možné ich ani pripoistiť. V niektorých prípadoch nárok na odškodnenie ošetruje európska legislatíva. Možno však uzavrieť aj rozšírené balíky cestovného poistenia, ktoré ponúkajú lepšiu ochranu v nepredvídateľných situáciách. Upozornila na to poisťovňa Uniqa.



„Ak dôjde k zrušeniu alebo meškaniu letu, ktorý zabezpečuje európska letecká spoločnosť alebo má odlet z krajiny EÚ, cestujúci majú podľa európskej legislatívy nárok na odškodnenie. Odporúčame obrátiť sa priamo na leteckú spoločnosť na letisku alebo využiť služby špecializovaných spoločností, ktoré vymáhajú náhrady od leteckých dopravcov,“ poradila manažérka cestovného poistenia Uniqa Ľubomíra Hricová.



Pre lepšiu ochranu v nepredvídateľných situáciách možno uzavrieť rozšírené balíky cestovného poistenia. Tie zahŕňajú poistenie zmeškania verejného dopravného prostriedku do zahraničia a poistenie oneskoreného návratu.



V prípade zmeškania verejného dopravného prostriedku má podľa poisťovne klient nárok na úhradu nákladov na alternatívnu dopravu do cieľovej destinácie. Do výšky stanoveného limitu môže žiadať aj o nahradenie výdavkov za občerstvenie, toaletné potreby či nevyhnutný nocľah.



„Poistenie sa vzťahuje na prípady, keď klient zmešká dopravný prostriedok z objektívnych dôvodov, ako sú úraz, dopravná nehoda, technická porucha alebo meškanie rezervovaného spoja v dôsledku nepriaznivého počasia,“ doplnila Hricová.



Poistenie kryje aj oneskorený návrat zo zahraničia, napríklad ak klient nestihne vlak domov z dôvodu zmeškaného lietadla. V takom prípade mu môže poisťovňa preplatiť náklady na náhradnú dopravy, ale aj výdavky na nocľah, občerstvenie či toaletné potreby.



Jednou z dovolenkových nepríjemností je stratená či poškodená batožina. Tú si však možno pripoistiť. Stratu či poškodenie batožiny treba nahlásiť priamo na letisku a vyžiadať si potrebné dokumenty. „Tieto dokumenty sú kľúčové pri nahlasovaní poistnej udalosti. Bez nich nie je možné uplatniť nárok na poistné plnenie,“ upozornila Hricová.



V prípade meškania batožiny poisťovňa prepláca výdavky na nevyhnutné veci osobnej spotreby, ako sú toaletné potreby či náhradné oblečenie. Výšku limitu majú klienti stanovenú v poistných podmienkach, účty za tieto nákupy musia predložiť do 48 hodín od oneskoreného doručenia batožiny.