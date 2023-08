Poisťovňa:Správne nastavenie životnej poistky vyžaduje odborný prístup

Bratislava 31. augusta (TASR) - Digitalizácia trhu je v plnom prúde a oblasť poisťovníctva nie je výnimkou. Veľká časť Slovákov uzatvára životné či rizikové životné poistenia cez internet. Niektoré aspekty zmluvy však potrebujú hlbšiu analýzu a pochopenie finančného prostredia, na čo bežný človek z pochopiteľných dôvodov nemá kapacitu. Správne nastavenie životnej poistky preto vyžaduje odborný prístup. Upozornil na to riaditeľ distribúcie a marketingu poisťovne Youplus Filip Bartoš.



"Korektné nastavenie akejkoľvek životnej poistky nepatrí na internet. Zložitosť a zodpovednosť takého úkonu vyžaduje osobný a profesionálny prístup. Certifikovaní a kvalitne preškolení poradcovia totiž dokážu klientovi zrozumiteľne vysvetliť, ktorou cestou sa vydať, v akej výške poistku uzavrieť, dokážu celistvo poňať všetky možné riziká a zasadiť ich tak do celkových potrieb klienta," vysvetlil Bartoš.



Jednou z výstrah pri kompletnom uzavretí životného poistenia cez internet je často aj nedostatočný výber poistných možností. Paleta rizík či eventualít býva podľa poisťovne v online prostredí výrazne obmedzená. Problémom do budúcnosti môžu byť taktiež nízko nastavené poistné sumy alebo nedostatočný rozsah rizík, ktoré zmluva pokrýva.



"Častá je, bohužiaľ, aj kombinácia oboch. Typická je situácia, keď si klient uzavrie životné poistenie a žije vo falošnej spokojnosti, že vlastne nejaké má. Otázkou však zostáva, čo mu poistenie kryje, v akých poistných sumách alebo na aké obdobie," doplnil Bartoš.



Napriek výhradám k samotnému uzatváraniu zmlúv v online priestore však vidí budúcnosť poisťovníctva v digitalizácii. Medzi hlavné benefity digitálnej komunikácie s poisťovňou radí rýchlosť a komfort, napríklad pri hlásení škodovej udalosti či požiadavky na zmenu v zmluve.



"Už nie je potrebné držať zmluvy na papieri. Ani jedna zmluvná strana tak neriskuje, že sa fyzické dokumenty po ceste postrácajú, napríklad vinou chybnej manipulácie prepravných spoločností. To je výhodou jednotiek a núl, vzájomná výmena dát medzi poisťovňou a klientom prebieha veľmi rýchlo na minútovej báze," uzatvoril riaditeľ.