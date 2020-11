Allianz dosiahla v 3. štvrťroku nečakaný nárast čistého zisku

Mníchov 6. novembra (TASR) - Nemecká poisťovňa Allianz dosiahla v uplynulom 3. štvrťroku nečakaný nárast čistého zisku o 6 %. A to aj napriek pandémii nového koronavírusu a s ňou spojenými tlakmi na podnikanie. Opäť sa však vyhla aktualizácii svojho celoročného usmernenia.



Allianz, rovnako ako ďalšie poisťovne, varovala pred svojimi vyhliadkami, keďže klienti si nárokujú vyplatenie poistného za prerušenie aktivity firiem a zrušené udalosti, zatiaľ čo dopyt po poistení automobilov a cestovných službách klesol.



Čistý zisk Allianz za tri mesiace do konca septembra vzrástol na 2,06 miliardy eur z 1,95 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Prekonal tak aj odhady analytikov, ktorí očakávali zisk 1,63 miliardy eur.



Prevádzkový zisk sa medzitým znížil o 2,6 % na 2,91 miliardy eur z minuloročných 3 miliárd eur.



Celkové tržby klesli o 6,1 % na 31,4 miliardy eur z 33,4 miliardy eur pred rokom.



"Stále veríme, že nielen prekonáme krízu ochorenia COVID-19, ale zároveň vybudujeme ešte silnejšiu spoločnosť Allianz," uviedol výkonný riaditeľ Oliver Bäte.



Začiatkom tohto roka poisťovňa upustila od svojho cieľa dosiahnuť zisk v tomto roku v pásme 11,5 až 12,5 miliardy eur. Odôvodnila to ekonomickou neistotu vyplývajúcu z pandémie. A uviedla, že očakáva prvý ročný pokles zisku takmer za desať rokov.



Vzhľadom na pretrvávajúce ekonomické neistoty spojené s pandémiou sa spoločnosť Allianz rozhodla tiež ukončiť predtým len pozastavený program spätného odkúpenia akcií a nerealizovať zostávajúcu časť programu vo výške 750 miliónov eur.