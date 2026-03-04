< sekcia Ekonomika
Poisťovne automaticky predlžujú poistenie klientom na Blízkom východe
Cestovné poistenie bude predĺžené do doby zabezpečenia návratu na Slovensko bez časového obmedzenia a v rozsahu, ktorý si cestujúci dohodli pri uzatvorení poistenia.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Poisťovne automaticky predlžujú cestovné poistenie klientom na Blízkom východe. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej asociácia poisťovní (SLASPO) - Slovenskej kancelárie poisťovateľov Eva Irgel Jacková.
Priblížila, že v súvislosti s aktuálnou situáciou na Blízkom východe a komplikáciami v leteckej doprave pristúpili viaceré poisťovne k mimoriadnemu opatreniu pre svojich klientov. Automaticky predlžujú platnosť cestovného poistenia klientom, ktorí sa pre zrušené alebo odložené lety nemohli v plánovanom termíne vrátiť na Slovensko.
Spresnila, že opatrenie sa týka klientov členských poisťovní SLASPO - Allianz - Slovenská poisťovňa, Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ČSOB Poisťovňa, Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Komunálna poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Union poisťovňa, Uniqa pojišťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu a Wüstenrot poisťovňa. Zoznam poisťovní bude v prípade zmien podľa hovorkyne aktualizovaný.
Cestovné poistenie bude podľa nej predĺžené do doby zabezpečenia návratu na Slovensko bez časového obmedzenia a v rozsahu, ktorý si cestujúci dohodli pri uzatvorení poistenia. Zo strany klientov nie je nutná žiadna aktivita, predĺženie poistenia bude vykonané automaticky a bez poplatku.
SLASPO zároveň odporúča cestujúcim, aby sledovali aktuálne cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, tiež vývoj situácie priamo v destinácii a riadili sa pokynmi miestnych orgánov.
