CK YS Group hlási úpadok, odškodňovať bude Európska cestovná poisťovňa

Bratislava 22. júla (TASR) – Spoločnosť CK YS Group (dreamdestination.sk) informovala Európsku cestovnú poisťovňu o vyhlásení úpadku. Klientov odškodní Európska cestovná poisťovňa. Podľa informácií poisťovne Generali sa aktuálne v zahraničí nenachádza žiaden klient cestovnej kancelárie. Európska cestovná poisťovňa aktuálne čaká na oficiálne potvrdenie o zaevidovaní konkurzného konania k úpadku spoločnosti na miestnom príslušnom súde.



„Koronakríza ovplyvnila každého, niekoho menej, niekoho viacej. Bohužiaľ, cestovný ruch zasiahla negatívnym spôsobom azda najviac. Po nástupe prvej vlny nám hneď v začiatkoch poisťovňa vypovedala povinné poistenie a od toho času nám znemožnili podnikať ako cestovnej kancelárii. Napriek tomu, že sme vynaložili úsilie na obnovenie tohto poistenia, do dnešného dňa nám ho žiadna z oslovených poisťovní neuzatvorila. Čiže nemôžeme uzatvárať nové objednávky na zájazdy a tým pádom fungovať ako cestovná kancelária," uviedla cestovná kancelária vo vyjadrení na svojom webe.



Zároveň dodala, že v prípade úpadku bola poistená. To znamená, že peniaze za zakúpené dovolenky a vouchre bude vyplácať poisťovňa, v ktorej bola cestovná kancelária poistená v čase objednania zájazdu.



Európska cestovná poisťovňa poisťovala spoločnosť minulý rok a v roku 2019 proti insolventnosti. Klienti, ktorí si v nej v tomto období zakúpili zájazd, si nárok na náhradu škody môžu uplatniť v Európskej cestovnej poisťovni. Poistnú udalosť je možné nahlásiť prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne či mailom alebo poštou na adresu poisťovne Generali.



„Klientom odporúčame nahlásiť poistnú udalosť čo najskôr, resp. do šiestich mesiacov od vyhlásenia úpadku cestovnou kanceláriou. Následne bude môcť Európska cestovná poisťovňa pristúpiť k prešetreniu a vyplateniu poistného plnenia klientom cestovnej kancelárie," uviedla hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová.



Poisťovňa bude od klientov potrebovať vyplnený Škodový protokol k poistnej zmluve, zmluvu o obstaraní zájazdu, prípadne nevyužité letenky, náhradné vouchery, refundované vouchery od leteckých spoločností či účtovné doklady o všetkých platbách.