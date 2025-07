Poisťovne: Dobrovoľné nemocenské poistenie živnostníkov neláka

Bratislava 29. júla (TASR) - Dobrovoľné nemocenské poistenie nie je pre slovenských živnostníkov atraktívnou voľbou. Väčšina z nich ho nevyužíva najmä pre komplikované podmienky pre prihlásenie či dlhé čakanie na výplatu dávok. Upozornila na to životná poisťovňa Youplus.



„Mnohí podnikatelia s vážnou chorobou nepočítajú, pritom často však nesú zodpovednosť za záväzky, ako sú hypotéky, úvery na vybavenie či starostlivosť o rodinu,“ uviedla produktová manažérka Youplus Marcela Pekárková.



Poisťovňa upozornila, že na rozdiel od sociálneho alebo zdravotného poistenia sa na to nemocenské prihlasujú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dobrovoľne. Dôvodov, prečo si živnostníci väčšinou dobrovoľné nemocenské poistenie neplatia, je podľa poisťovne niekoľko. Medzi nimi napríklad to, že SZČO sa nemôže prihlásiť len na dobrovoľné nemocenské poistenie, ale musí využiť balík dobrovoľného poistenia. Ten zvyčajne zahŕňa dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo kombináciu dobrovoľného nemocenského, dôchodkového a poistenia v nezamestnanosti.



Podmienkou na čerpanie dávok je, aby poistená osoba bola v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej práceneschopnosti poistená aspoň 270 dní. Balíčky dobrovoľného sociálneho poistenia pritom nemôže využiť fyzická osoba, ktorá je zároveň aj povinne nemocensky poistená ako zamestnanec alebo SZČO, pripomenula poisťovňa.



Doplnila, že časť podnikateľov preto hľadá alternatívne riešenia a spolieha sa skôr na komerčné životné poistenie, ktoré zvykne zahŕňať nielen krytie pre prípad pracovnej neschopnosti, ale aj trvalé následky úrazu, závažné choroby alebo invaliditu. „Na rozdiel od nemocenského poistenia si navyše môžu klienti sami zvoliť tarifu, napríklad s plnením už od prvého dňa choroby,“ uviedla Pekárková.



Poisťovňa prízvukovala, že podnikatelia by mali myslieť na finančnú rezervu. Prvé týždne choroby či po úraze podľa poisťovne väčšinou živnostníci dokážu pokryť z krátkodobých úspor, pri dlhšej liečbe však už rezervy dochádzajú a nastupuje poistné plnenie. Mesačné výdavky sa u podnikateľov môžu podľa poisťovne pohybovať aj vo výške 2000 eur podľa náročnosti a špecializácie podnikania.



„Úvaha o prihlásení na nemocenské poistenie by mala vychádzať z individuálneho posúdenia finančnej situácie. Najväčšiu istotu ponúka kombinácia životného poistenia a finančnej rezervy, spoliehať sa len na jedno z riešení je príliš riskantné. V prípade akýchkoľvek pochybností by mali podnikatelia hľadať konzultáciu u prevereného finančného poradcu. Už iba preto, že každý má špecifickú životnú situáciu,“ uzavrela Pekárková.