Poisťovne: Európanom chýba poistná ochrana pre extrémy počasia

Mníchov 2. augusta (TASR) - Európske domácnosti patria v rámci vyspelých ekonomík medzi najmenej poistené proti určitým typom extrémneho počasia a prírodných katastrof. To sa ukázalo ako zvlášť veľký problém toto leto, keď kontinent sužujú ničivé horúčavy, lesné požiare a suchá. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



V predchádzajúcich mesiacoch požiare zničili majetok v Grécku, nedostatok zrážok spustošil produkciu paradajok a jahôd v Španielsku a nízka hladina vody narušila lodnú dopravu na Rýne, jednej z najväčších riečnych tepien kontinentu. Škody si vyberajú daň. Podľa Munich Re, jednej z najväčších svetových zaisťovní, takmer 90 % strát spôsobených prírodnými katastrofami v prvej polovici tohto roka nebolo krytých poistením.



"Musíme sa prispôsobiť, aby sme zvládli dôsledky globálneho otepľovania," uviedol vo vyhlásení Thomas Blunck, člen predstavenstva Munich Re.



Európa sa otepľuje rýchlejším tempom, než je celosvetový priemer. V oblasti poistnej ochrany je pritom jej pozícia slabá. V prvej polovici roka bola na druhom mieste po Afrike. Ázijsko-pacifický región mal 57 % priamych strát nepoistených a Severná Amerika 24 %. Údaje pre Južnú Ameriku Munich Re nezverejnila.



Na celom svete bolo v prvých šiestich mesiacoch 2023 nepoistených v priemere 61 % priamych strát. To je podobné ako v minulom roku a mierny pokles oproti 10-ročnému priemeru 65 %. Munich Re do svojich výpočtov nezahŕňa nepriame straty, ako je napríklad vplyv cyklónu na cestovný ruch.



Globálne nepoistené straty za obdobie január až jún dosiahli 110 miliárd USD (100,14 miliardy eur), čím prekročili priemer 98 miliárd USD upravený o infláciu za 10 rokov.



V Európe je problémom skôr cenová dostupnosť poistenia, ako možnosť poistiť sa, uviedol Ernst Rauch z Munich Re.



Prírodné katastrofy zahŕňajú zemetrasenia aj extrémne poveternostné javy, ako sú povodne, búrky a suchá, ktoré sú s globálnym otepľovaním čoraz častejšie a závažnejšie. Vzhľadom na zhoršujúce sa klimatické zmeny sa očakáva, že poistné krytie sa bude ďalej zmenšovať, keďže rastúce poistné znižuje dopyt, zvlášť v exponovaných oblastiach podľa údajov Európskej centrálnej banky.



A hoci sú chudobnejšie krajiny viac vystavené problémom z nepoistených strát, ani bohatšie štáty nie sú imúnne. Americká ministerka financií Janet Yellenová nedávno vyjadrila obavy z nedostatku ochrany v USA, keďže poisťovne v zraniteľných oblastiach upúšťajú od poistenia domov. Na Novom Zélande vláda ponúka odkúpenie domov v rizikových oblastiach v rámci nového procesu nazývaného "riadený ústup".



Februárové zemetrasenie, ktoré zasiahlo Turecko a Sýriu, krajiny, ktoré Munich Re klasifikuje ako súčasť Európy, malo na svedomí veľkú časť z 52 miliárd USD strát súvisiacich s prírodnými katastrofami v 1. polroku 2023. Búrky a záplavy v Taliansku a východnej Európe a pretrvávajúce sucho v Španielsku malo za následok zvyšné náklady.



Pri každej z týchto katastrof v Európe bolo asi 90 % strát nepoistených.



(1 EUR = 1,0985 USD)