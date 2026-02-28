< sekcia Ekonomika
Poisťovne evidujú takmer 790 škôd z minulotýždňového zemetrasenia
Riziko zemetrasenia býva súčasťou základného balíka poistenia nehnuteľností a domácností v rámci poistenia voči živlom.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Presne týždeň po zemetrasení na západnom Slovensku členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) evidujú takmer 790 škôd v predpokladanej výške blížiacej sa 1,1 milióna eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa asociácie Eva Irgel Jacková.
„Zemetrasenie poškodilo viaceré budovy, pričom najčastejšie sú hlásené škody na obvodových múroch stavieb. Klienti hlásia aj mnohé poškodenia vnútorného zariadenia nehnuteľností,“ priblížila.
Pripomenula, že riziko zemetrasenia býva súčasťou základného balíka poistenia nehnuteľností a domácností v rámci poistenia voči živlom. „Škodovú udalosť je možné nahlásiť poisťovni prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, cez klientsky portál alebo telefonicky a uviesť, čo a v akom rozsahu bolo poškodené, prípadne doplniť popis škôd fotodokumentáciou,“ informovala hovorkyňa SLASPO.
Po splnení podmienok na vyplatenie poistného plnenia z rizika zemetrasenia a určení výšky celkovej škody poisťovňa zasiela poistné plnenie klientovi na účet, splatné je do 15 dní odo dňa vyčíslenia konečnej výšky nároku na náhradu škody. „Ak sa predpokladá dlhšie šetrenie poistnej udalosti alebo nie je ešte známa celková škoda, klient môže poisťovňu požiadať o zálohu," dodala hovorkyňa.
Západné Slovensko zasiahlo v sobotu 21. februára popoludní zemetrasenie s magnitúdom 4,3, prvotné dáta hovorili o magnitúde 4,6. Epicentrum bolo na slovensko-maďarských hraniciach približne dva kilometre od Šamorína.
