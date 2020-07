Poisťovne: Financovanie ex-post formou motivuje k neefektivite

Bratislava 23. júla (TASR) – Súkromné zdravotné poisťovne (ZP) Dôvera a Union kritizujú návrh novely zákona o zdravotnom poistení, ktorá má priniesť prerozdeľovací mechanizmus financií pre zdravotné poisťovne tzv. ex-post formou. Podľa oboch súkromných ZP financovanie takouto formou motivuje k neefektivite. Ministerstvo zdravotníctva zmenu zdôvodňuje tým, aby každá poisťovňa mala dostatok zdrojov aj na liečbu ťažko chorých poistencov.



"Cieľom prerozdeľovacieho systému nemá byť účelové plnenie kasy štátnej poisťovne, ale kompenzácia nákladov na chorľavejších poistencov. Zavedenie ex-post prerozdeľovania znamená rozloženie plytvania zdrojmi do ostatných zdravotných poisťovní, nemá nič spoločné so spravodlivejším nastavením prerozdeľovacieho systému," uviedol v reakcii pre TASR PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepianský.



Obe súkromné zdravotné poisťovne zdôraznili, že ex-post prerozdeľovanie nie je štandardným komponentom prerozdeľovacích mechanizmov vo vyspelých zdravotníckych systémoch. Na Slovensku už raz fungoval, no zrušili ho na základe odborných návrhov nezávislej spoločnosti GuptaStrategist v roku 2018. Spoločnosť mala pomôcť upraviť prerozdeľovací mechanizmus tak, aby bol spravodlivý a férový, a aby nemotivoval k neefektivite a plytvaniu. Zároveň boli do neho doplnené ďalšie parametre. Štepianský dodal, že vtedajšie návrhy ZP Dôvera akceptovala napriek tomu, že do štátnej poisťovne mali odvádzať viac peňazí.



Podľa hovorkyne Union ZP Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej kompenzácia vysokých nákladov znižuje motiváciu poisťovne hospodáriť so zverenými finančnými zdrojmi efektívne, keďže vysoký náklad pre pacienta sa rozdelí medzi všetky poisťovne.



"Návrh zákona nevnímame ako správny - významne znižuje efektivitu nákupu zdravotnej starostlivosti. Ak budú náklady na zdravotnú starostlivosť preplácané spätne, poisťovne majú menšiu motiváciu, napríklad nakupovať lieky centrálne a teda lacnejšie. Alebo tiež investovať do preventívnych programov, vďaka ktorým sa často odhalia ochorenia skôr, čo je pozitívne ako zo zdravotného, tak i z finančného hľadiska," komentovala pre TASR. Doplnila, že mechanizmus ex post rušia aj v okolitých krajinách alebo ho ani nikdy nezaviedli.



Všeobecná zdravotná poisťovňa sa k návrhu novely zákona o zdravotnom poistení vyjadrí v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré trvá do 10. augusta 2020. "Materiál je verejne dostupný a všetky podané pripomienky bude možné priebežne sledovať," uviedla v stanovisku pre TASR štátna poisťovňa.