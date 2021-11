Poisťovne fungujú v plnej prevádzke, klienti môžu využiť online služby

Bratislava 26. novembra (TASR) – Poisťovne fungujú počas lockdownu v plnej prevádzke, no klienti majú možnosť využiť služby aj na diaľku prostredníctvom online systémov.



Poisťovňa Generali funguje v plnej prevádzke pre klientov a obchodných partnerov, avšak v režime, ktorý umožňuje maximálnu ochranu všetkých zúčastnených. "Naše pobočky sú klientom naďalej k dispozícii za dodržania všetkých protipandemických opatrení. Klientov preto vyzývame, aby v prípade potreby uprednostnili komunikáciu s nami telefonicky alebo online," uviedla hovorkyňa poisťovne Katarína Ondra.



Obchodníci sú klientom k dispozícii aj prostredníctvom videohovorov či ich profilov na sociálnych sieťach. Všetky dokumenty týkajúce sa poistných zmlúv môžu zároveň klienti dostávať elektronicky. Rovnako je možné nahlásiť online aj poistnú udalosť prostredníctvom webstránky či klientskej zóny.



Ani poisťovňa Uniqa počas lockdownu neuzatvára svoje pobočky ani neobmedzuje ich fungovanie. "Nepretržitú prevádzku našich kontaktných miest zabezpečujeme počas lockdownu v súlade s nariadením vlády v režime OTP tak pre našich pracovníkov, ako aj klientov. Vzhľadom na to, že chceme v čo najväčšej miere prispieť k ochrane zdravia, klienti, ktorí nespĺňajú režim OTP, môžu všetko vybaviť na diaľku, telefonicky alebo online," komentovala PR špecialistka poisťovne Beata Lipšicová.



To sa týka všetkých klientov, ktorí v záujme ochrany zdravia a minimalizovania fyzických kontaktov nechcú chodiť na pobočky. Poisťovňa má aktuálne všetky procesy nastavené tak, aby si klienti mohli na diaľku uzatvoriť všetky druhy poistenia vrátane životného. Takisto môžu klienti nahlásiť aj škody online.



Štandardne funguje aj poisťovňa Allianz. "Klientom od začiatku pandémie odporúčame využívať prioritne elektronickú komunikáciu, teda online hlásenie poistných udalostí, online uzatvorenie poistenia, prípadne našu telefonickú linku. Od začiatku roka môžu klienti plne využívať osobný online účet, kde majú prehľad o všetkých poistných zmluvách a poistných udalostiach a svoje požiadavky môžu vykonávať elektronicky," hovorí špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.



Čo sa týka zamestnancov poisťovne, od začiatku pandémie fungujú v tzv. hybridnom režime, teda pri striedaní práce z domu a v kancelárii, podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.