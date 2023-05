Poisťovne: Majitelia elektrokolobežiek budú musieť mať uzatvorené PZP

Bratislava 14. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) schválil nariadenie, podľa ktorého budú musieť mať majitelia elektrických kolobežiek od budúceho roka uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Upozornila na to poisťovňa Uniqa.



"S masívnym využívaním elektrických kolobežiek výrazne rastie počet kolízií a dopravných nehôd, v zahraničí dokonca pribúdajú nehody so smrteľnými následkami. Dalo sa preto očakávať, že na pôde Európskej únie príde k návrhom na efektívne vymáhanie preplatenia škôd, preto túto iniciatívu len vítame," povedal manažér poistenia majetku Uniqa Zdeněk Hruška.



Uzatvorené PZP budú musieť mať majitelia všetkých elektrických kolobežiek a tiež segwayov s rýchlosťou viac ako dvadsaťpäť kilometrov za hodinu. Poplatku sa nevyhnú ani pokiaľ ich kolobežka dosiahne rýchlosť cez štrnásť kilometrov a zároveň váži nad dvadsaťpäť kilogramov.



Za posledných päť rokov vzrástol podľa štatistík počet nehôd na elektrických kolobežkách desaťnásobne. Problematická je jazda bez prilby, rýchla jazda po chodníku alebo vo dvojici na jednom stroji. Kolízie elektrokolobežiek sa posudzujú ako dopravné nehody a v prípade porušenia pravidiel môžu ich používatelia dostať blokovú pokutu.



Medzi najčastejšie škody nahlásené z jazdy na elektrickej kolobežke patria podľa štatistík Uniqa nárazy do motorových vozidiel stojacich na ulici. K často nahláseným škodám patria aj kolízie s chodcami a úrazy.



Smernica musí v členských štátoch začať platiť najneskôr od 1. januára 2024. Výnimku z tejto povinnosti dostali majitelia rýchlych elektrobicyklov. V niektorých štátoch však povinnosť mať uzavreté PZP platiť bude, a to napríklad v Nemecku a Francúzsku.