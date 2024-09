Poisťovne majú po povodniach zatiaľ hlásené škody za 8 miliónov eur

Bratislava 19. septembra (TASR) - Do stredy (18. 9.) bolo na Slovensku nahlásených takmer 4.400 poistných udalostí spôsobených aktuálnymi povodňami, s odhadovanou výškou škôd viac ako 8 miliónov eur. Informovala o tom vo štvrtok Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) na základe údajov od jej členov.



Poisťovne však očakávajú, že celková výška škôd bude takmer dvojnásobná a presiahne 15 miliónov eur. "Aj toto číslo sa však môže zmeniť, najmä po ústupe vodných hladín a následnom zisťovaní škôd, a tiež kvôli pretrvávajúcemu riziku povodní na niektorých vodných tokoch, najmä na juhozápade Slovenska," upozornila SLASPO.



Asociácia poukázala na to, že poisťovne v aktuálnej situácii posilnili svoje kapacity a sú pripravené vybavovať poistné udalosti v zrýchlenom režime, aby čo najviac vyšli v ústrety klientom, ktorí následkom povodní utrpeli škodu.



SLASPO v tejto súvislosti radí čo najskôr nahlásiť poisťovni, že došlo k poistnej udalosti. Ideálne online cez formulár na webe poisťovne, kde je možné nahrávať aj fotografie, alebo telefonicky. Klient následne dostane informáciu, či bude potrebná aj obhliadka, a to pri škodách väčšieho rozsahu.



"Ak je potrebné z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov začať s odpratávaním poškodených alebo zničených vecí, je potrebné urobiť fotografie alebo videozáznam situácie. Inak vyčkať na pokyn poisťovne," priblížila asociácia.



Po určení výšky celkovej škody poisťovňa zasiela poistné plnenie na účet klienta. Ak by z nejakého dôvodu mala byť poistná udalosť šetrená dlhšie, klient môže požiadať o zálohu. "Peniaze je poisťovňa povinná zaslať do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti, teda od doby, kedy je známa konečná výška nároku klienta na náhradu škody," doplnila SLASPO.