Poisťovne: Na turistiku sa oplatí pribaliť si aj poistenie do hôr

Bratislava 16. augusta (TASR) - Poistenie do hôr sa netýka len turistov, ktorí zdolávajú vysokohorské štíty. Zíde sa aj do ďalších turistických lokalít, v ktorých zasahujú záchranári. Podľa riaditeľa pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Štefana Fajnora netreba podceňovať kvalitnú výbavu na hory a oplatí sa pribaliť aj poistenie na zásah horskej záchrannej služby.



"Ak si turista záchranárov privolá na pomoc a nemal by poistenie do hôr, náklady na záchrannú akciu by platil z vlastného vrecka a nie je to lacná záležitosť. Pri štandardnom zásahu terénnym vozidlom sa môžu náklady pohybovať zhruba okolo 300 eur. Ak je potrebný výjazd vrtuľníka pre ťažko dostupný terén, ide aj o niekoľko tisíc eur," upozornil Fajnor. Poistenie do hôr pokrýva všetky náklady spojené s činnosťou horskej záchrannej služby, keďže tie nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.



"Poistenie kryje náklady na záchranu, pátranie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, ako aj transport vrtuľníkom do zdravotníckeho zariadenia. V prípade rozšíreného balíka poistenie môže kryť aj škody, ktoré by turista nechtiac spôsobil inej osobe alebo krádež batožiny," opísal Fajnor.



Poistenie kryje klientov pri turistike na Slovensku a je potrebné si ho uzatvoriť najneskôr deň pred plánovanou turistikou. Ponúkajú ho viaceré poisťovne a rozdiely môžu byť v cene, vo výške poistných súm, čiže vo výške krytia aj v rozsahu poistenia. "Ak sa chystáte do hôr s deťmi, tie poistenie nepotrebujú. Od poplatkov za záchranu horskej služby sú totiž oslobodené fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté, a osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony," pokračoval Fajnor. "Vášniví" turisti, ktorí chodievajú na hory pravidelne viackrát do roka, si môžu uzatvoriť celoročné poistenie, ktoré môže byť pre nich cenovo výhodnejšie."



Poistenie do hôr sa vzťahuje na lokality ako Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry a Západné Tatry. Pri dlhších pobytoch či dovolenke na Slovensku sa okrem poistenia do hôr môže zísť aj úrazové pripoistenie, poistenie batožiny, občianskej zodpovednosti, prípadne športových aktivít, ktoré sú rizikovejšie.