Poisťovne: Nahlásené počty škôd z povodní vzrástli na 11.000

Bratislava 8. októbra (TASR) - Počet poistných škôd spôsobených septembrovými extrémnymi zrážkami a následnými povodňami vzrástol za necelý mesiac o 150 %. Kým týždeň po povodniach bolo nahlásených 4.400 poistných udalostí, do dnešného dňa ich počet narástol na takmer 11.000 ohlásených škôd. Vyplýva to z aktuálnych údajov členov Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO).



"Výška nahlásených škôd oproti prvým údajom týždeň po povodniach vzrástla viac ako dvojnásobne a dosahuje už viac ako 16,7 milióna eur. Odhad celkových škôd sa ustálil približne na 21 miliónoch eur," vyčíslila SLASPO. Poisťovne pritom predpokladajú, že väčšinu poistných udalostí už poškodení nahlásili. Samotné poisťovne ich už vybavili viac ako polovicu.



Ide pritom hlavne o škody na majetku a motorových vozidlách. Najviac hlásených škôd pochádza z okresov Bratislava, Čadca, Malacky, Senica, Dunajská Streda, Senec a Pezinok. Najvyššia odhadovaná škoda je viac ako 300.000 eur.



"Vhodne zvolené poistenie so správne nastavenou poistnou sumou dokáže klienta ochrániť pred finančnými dôsledkami viacerých nepredvídateľných udalostí. Pred živlami najlepšie pomôže kombinácia poistenia nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti," doplnila SLASPO.