Poisťovne: Nároky poškodených sa líšia podľa druhu poistky

Bratislava 11. decembra (TASR) - V troch sprístupnených bytových domoch, ktoré boli po piatkovej explózii v Prešove uzatvorené, eviduje Allianz - Slovenská poisťovňa (SP) zatiaľ 114 poškodených.



"Ide najmä o rozbité okná a balkónové zostavy, poškodené rámy okien, dvere a interiéry bytov, ale aj poškodené strechy a fasády budov. Za tieto škody v stredu posielame zálohy, aby mohli poškodení čo najskôr začať s opravami. Z privátneho poistenia domácnosti a nehnuteľnosti evidujeme v súvislosti s explóziou ďalších 34 škôd. V piatich prípadoch sme už poskytli kompletné poistné plnenie," upresňuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz – SP Milan Rajec.



Ako ďalej informoval, v postihnutej oblasti má poisťovňa niekoľkých pracovníkov. Poškodeným klientom, ktorí oslovia poisťovňu priamo na mieste, vychádzajú v ústrety a vykonajú obhliadku aj v prípade, že škodu ešte nenahlásili. Poistnú udalosť následne doregistruje samotná poisťovňa.



V prípade poisteného bytu v poistenej bytovke to znamená pre poškodeného to, že z poistenia bytového domu sú kryté spoločné časti a zariadenia bytového domu, kam patria obvodové múry, strecha, schodisko, výťahy, podkrovia a tepelné, elektrické a plynové prípojky, ale aj jednotlivé byty a ich vnútorné stavebné súčasti, ako podlahy v bytoch, okná, dvere, sanita, kuchynské linky, vstavané skrine, zabudované spotrebiče, rozvody, žalúzie, klimatizačné a iné zariadenia. Záleží to na poisťovni, v ktorej je poistenie uzatvorené. "Majiteľom bytov odporúčame preveriť si u správcu, či poistil len spoločné časti bytového domu alebo aj jednotlivé byty a ich stavebné súčasti," upozorňuje vedúci oddelenia manažmentu neživotných produktov poisťovne Michal Bohunský. Privátne poistenie bytu a domácnosti kryje celé vnútorné vybavenie bytu, všetok nábytok, cennosti, šatstvo a elektroniku. „Ak má klient správne nastavené poistenie, teda pokryté potrebné riziká a dostatočne vysokú poistnú sumu, aj v prípade totálnej škody bude môcť z vyplateného poistného plnenia znovunadobudnúť byt v rovnakej hodnote. Ak je byt podpoistený, teda poistná suma je nízka a nepokrýva skutočnú hodnotu bytu, poškodenému je vyplatené plnenie v pomernej časti stanovenej poistnej sumy k skutočnej hodnote bytu. V praxi to znamená, že ak je byt v hodnote 120.000 eur poistený len na 60.000 eur, v prípade poistnej udalosti poisťovňa preplatí len polovicu škody".



Ak byt nie je poistený samostatne, ale nachádza sa v poistenej bytovke, ktorá pokrýva aj jednotlivé byty, má poškodený nárok na časť poistného plnenia, respektíve na určité opravy v byte z poistenia bytového domu. "Na každého majiteľa bytu pripadá presný podiel z celkovej poistnej sumy za celý bytový dom. Dôležitý je opäť rozsah poistného krytia," uzatvára Bohunský. Zničený interiér bytu toto poistenie nekryje a majiteľ bytu si škodu musí hradiť z vlastných zdrojov alebo si ju môže uplatniť zo zodpovednosti vinníka škody.



Banky dnes pri poskytovaní hypotéky na byt vyžadujú aj poistenie nehnuteľnosti. A to najmä pre prípady, keď môže byť nehnuteľnosť poškodená vplyvom živelných udalostí či činnosťou človeka. Ak je byt zaťažený hypotékou, na odškodné má nárok predovšetkým banka. Poisťovňa banke oznámi výšku vypočítaného poistného plnenia a tá si buď uplatní plnenie alebo jeho časť, alebo dá súhlas s vyplatením plnenia priamo klientovi na opravu poškodeného bytu.



Ďalším prípadom môže byť nepoistený byt v nepoistenej bytovke. Hoci zákon neukladá povinnosť mať poistený bytový dom, vlastniť byt v bytovke, ktorá nie je nijako chránená, je značné riziko. Uvedomujú si to aj vlastníci bytov a približne 80 % bytových domov na Slovensku je nejakým spôsobom poistených. Nie každá poistka však dostatočne kryje hroziace riziká a mnohé bytové domy sú podpoistené. Majiteľ bytu by sa mal preto zaujímať u správcu bytového domu, či a v akej výške je bytovka poistená. Ak nehnuteľnosť nebola poistená vôbec, poškodenému ostáva už len nárokovať si škodu súdnou cestou zo zodpovednosti vinníka.