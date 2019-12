Phoenix Group Holdings sa dohodla na kúpe britskej dcéry

Londýn/Zürich 6. decembra (TASR) - Spoločnosť Phoenix Group Holdings sa dohodla na kúpe ReAssure, britskej dcéry švajčiarskej zaisťovne Swiss Re, za 3,2 miliardy libier (3,79 miliardy eur) v hotovosti a v akciách. To je doteraz najväčšia dohoda britskej poisťovne. Hodnota akcií oboch firiem po zverejnení správy stúpla.



V poisťovacom priemysle už nejaký čas prebieha konsolidácia, pretože sa veľa spoločností pre sprísnenie kapitálových pravidiel po finančnej kríze snaží predať niektoré aktíva.



Clive Bannister, odchádzajúci generálny riaditeľ Phoenix tiež skonštatoval, že na trhu stále pôsobí príliš veľa poisťovacích spoločností, takže sa konsoliduje.



Aj Aviva a M&G patria medzi poisťovne so značným množstvom dcér a analytici špekulujú, že niektoré z nich by mohli byť na predaj.



Najnovšia dohoda zvýši aktíva spoločnosti Phoenix na 329 miliárd GBP a očakáva sa tiež, že vygeneruje 800 miliónov GBP v rámci synergie nákladov a kapitálu. Phoenix počíta s dokončením transakcie na budúci rok.



Phoenix Group, najväčší vlastník fondov životného poistenia v Európe, ktorý je uzavretý pre nových zákazníkov, odhaduje, že akvizícia spoločnosti ReAssure by mala v priebehu času priniesť ďalšiu hotovosť vo výške asi 7 miliárd GBP.



Spoločnosť Swiss Re dostane 1,2 miliardy GBP v hotovosti a podiel vo Phoenixe od 13 % do 17 %. Menšinový akcionár ReAssure - MS&AD Insurance Group Holdings, získa podiel vo Phoenixe zhruba vo výške 11 % až 15 %.



Dohoda Swiss Re nadväzuje na obchod so spoločnosťou Standard Life Assurance z roku 2018 za 2,9 miliardy GBP, v rámci ktorého si Standard Life Aberdeen ponechala aj podiel v kombinovanej skupine.



Swiss Re, druhý najväčší zaisťovateľ na svete, odhaduje, že transakcia, ktorá sa má uzavrieť v polovici roku 2020, by mala mať pozitívny vplyv na jej solventnosť aj zisk v budúcnosti a negatívny vplyv na jej výsledky v 4. štvrťroku 2019.



V júli zaisťovňa odložila plány na prvotnú verejnú ponuku akcií (IPO) spoločnosti ReAssure a odôvodnila to slabým dopytom zo strany inštitucionálnych investorov.



(1 EUR = 0,84470 GBP)