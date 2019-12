Pozor na vianočné poistné udalosti, či už za volantom, alebo aj doma

Bratislava 23. decembra (TASR) - Príprava na sviatky vrcholí a hoci by mali byť sviatkami pokoja a rozjímania, v praxi to často vyzerá inak. Práve v tomto období číhajú mnohé nástrahy typické pre toto obdobie. Požiare z adventných vencov, úrazy pri upratovaní, nervozita na cestách spojená s kolíziami vozidiel, ako aj spory s e-shopmi pri nákupe vianočných darčekov – to sú časté škody, ktoré poisťovne evidujú v adventnom a vianočnom období.



Kým v minulosti hasičov zamestnávali najmä požiare vianočných stromčekov na konci decembra, v posledných rokoch týchto škôd ubúda. "Likvidátori Uniqa poisťovne riešili situáciu, pri ktorej klientka v domnienke, že sviečky na adventom venci uhasila, odišla z domu. Ako sa po pár hodinách ukázalo, sviečky horeli ďalej, a tak na majiteľku bytu čakalo nemilé prekvapenie v podobe horiaceho torza venca a obrusa so stolom. K uhoreniu iných kusov nábytku našťastie nedošlo, ale celý byt bol pokrytý množstvom popolčeka a kompletne zadymený," hovorí riaditeľka oddelenia komunikácie Uniqa Silvia Vlasková. Radí preto neodchádzať z domu, kým nie je istota, že sviečky nehoria. Tiež treba dávať pozor pri nákupe elektrických sviečok pochybného pôvodu. Poisťovne každoročne likvidujú niekoľko požiarov spôsobených práve touto príčinou.



Väčšina slovenských domácností absolvuje pred Vianocami doslova upratovací maratón a mnohí si chcú domov navyše slávnostne vyzdobiť. Úrazy pri upratovaní sú po zraneniach z rekreačného športu druhé najfrekventovanejšie vo voľnom čase, pričom dominuje práve obdobie decembra. Najrizikovejšie z nich sú pády z rebríkov pri vyzdobovaní domu či schovávaní vianočných darčekov. Ak chcú ľudia svoj dom vianočne osvetliť, treba dávať pozor na prácu s elektrickým prúdom a skontrolovať si aj elektroinštaláciu.



Okolo Vianoc a Nového roka sa vydávajú na cesty sviatoční vodiči, ktorí cestujú za rodinou a známymi. Podmienky na cestách pritom nie sú práve optimálne – skoro je tma, časté sú hmly alebo námraza. Sviatoční vodiči nemajú tak dobre zžité návyky, nereagujú tak rýchlo ako ostrieľaní vodiči. V období sviatkov preto eviduje poisťovňa až o štvrtinu viac stretov vozidiel a parkovacích škôd.



Prvé adventné škody hlásia aj klienti Allianz – SP. Horiace vence poškodili komody, obývačkové steny aj omietky. V jednom prípade výška škody presiahla 2000 eur.



Vlani v rámci "vianočných" poistných udalostí riešila poisťovňa požiar, ktorý vznikol na verande z betlehemského svetla, ktoré si klient priniesol z kostola. Plameň zachytil záves a oheň sa rozšíril na verandu. Ďalší klient poisťovni nahlásil elektrický skrat a poškodenie spotrebičov. Skrat vznikol prepätím v zásuvkách potom, ako majiteľ domu pozapájal rôzne vianočné osvetlenia.



Poisťovňa, podľa hovorkyne Lucie Muthovej, počas sviatkov zaznamenala aj niekoľko úrazov. Klient dal v pivnici napúšťať vodu do vane pre vianočného kapra. Pozabudol na ňu a keď si spomenul, voda už stekala po dlažbe. Pošmykol sa na mokrej dlažbe a zlomil si lakťovú kosť. Zo zranenia sa liečil až tri mesiace. Iný klient - vášnivý rybár - sa pred Vianocami vybral uloviť si vianočného kapra. Pri hodení udice si nešťastne zachytil háčik do očného viečka a spôsobil si reznú ranu oka.



Počas minuloročných vianočných a novoročných sviatkov poisťovňa Generali zaregistrovala približne 3000 poistných udalostí v celkovej hodnote viac ako 2,5 milióna eur. Podľa hovorkyne Kataríny Kukurovej počas predvianočného a vianočného obdobia poisťovňa každoročne eviduje väčšie či menšie požiare spôsobené horiacimi sviečkami na adventnom venci, elektrickým vianočným osvetlením a pyrotechnikou. V súvislosti so zábavnou pyrotechnikou sú početné aj škody na zdraví. "Už tradične sa počas Vianoc stretávame aj s vianočnými poistnými udalosťami, ako sú vytekajúce a pretekajúce vane či umývadlá, v ktorých nechali klienti plávať živé ryby. Z úrazového poistenia nám zasa klienti v tomto období hlásia popáleniny v súvislosti s manipuláciou s pyrotechnikou, ale aj popáleniny spôsobené pri pečení vianočných jedál. Výnimkou nie je ani zapichnutá kosť v hrdle či zdravotné problémy spojené s prejedaním sa. Keďže klienti zvyknú tráviť sviatky aj na horách, v súvislosti so zimnými športmi poisťovňa Generali eviduje početné zlomeniny končatín a podvrtnutia kĺbov," uzatvára Kukurová.