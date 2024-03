Zaisťovňa: Extrémne poveternostné udalosti dosiahli rekordnú úroveň

Zürich 26. marca (TASR) - Počet extrémnych poveternostných udalostí sa v roku 2023 zvýšil na rekordnú úroveň. Oznámila to v utorok švajčiarska zaisťovňa Swiss Re. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Spoločnosť vlani zaznamenala 142 prírodných katastrof v porovnaní so 114 v predchádzajúcom roku. "Rastie najmä riziko krupobitia, osobitne v Nemecku, Taliansku a Francúzsku," uviedla Swiss Re. Zaisťovňa odhaduje, že vzhľadom na rastúce teploty a čoraz častejšie a závažnejšie extrémne poveternostné udalosti by sa poistné straty mohli v priebehu nasledujúcich desiatich rokov až zdvojnásobiť.



Podľa analýzy Swiss Re bolo najzávažnejšou prírodnou katastrofou v roku 2023 zemetrasenie, ktoré zasiahlo vo februári Turecko a Sýriu, pričom poistné škody sa odhadujú na 6,2 miliardy dolárov (5,72 miliardy eur). Okrem toho boli zaznamenané najmä škody spôsobené silnými búrkami, tornádami a krupobitím. V tejto kategórii vznikli poistné škody v celkovej výške rekordných 64 miliárd USD, z čoho 85 % pripadlo na USA.



(1 EUR = 1,0835 USD)