Poisťovne: Počet odhalených poistných podvodov medziročne narástol

Bratislava 27. decembra (TASR) - Množstvo potvrdených poistných podvodov, akým je napríklad fingovaný úraz, sa na Slovensku zvýšilo medziročne o 24 %. Ľudia sa tak snažia získať financie z rôznych zdrojov pre zhoršenú ekonomickú situáciu. Upozornila na to poisťovňa Youplus.



Poisťovne pokusy o poistné podvody každoročne odhaľujú aj prostredníctvom počítačových systémov, ktoré dokážu upozorniť na to, že nahlásená poistná udalosť nie je v poriadku. Ak je poistná udalosť označená ako podozrivá a prešetruje sa, vo viac ako 60 % sa preukáže, že ide o pokus o poistný podvod. Poisťovne totiž zdokonaľujú spôsoby a postupy, ako odhaliť nekalé konanie.



"Unikátny program dokáže upozorniť na to, že v danom prípade niečo nie je v poriadku. Pracuje totiž s databázou, v ktorej sú typické situácie, keď k poistným podvodom najčastejšie dochádza. A ak im nahlásený prípad zodpovedá, tak naň upozorní. Potom už celú záležitosť preberajú vyšetrovatelia škôd," uviedol David Poes z poisťovne Youplus.



Niektoré programy dokážu tiež vyhodnotiť z klientovej reči, či klame. Pre poisťovne môže byť varovaním aj to, že klient uzatvára životné poistenie vo viacerých poisťovniach naraz. Poistný podvod je však trestný čin, za ktorý hrozí 15 rokov vo väzení v závislosti od výšky škody.