Poisťovne postupne odškodňujú postihnutých výbuchom v Prešove

Bratislava 17. decembra (TASR) - Poisťovne postupne uhrádzajú poistencom škody, ktoré im spôsobil výbuch plynu a požiar bytového domu v Prešove. Obyvatelia okolitých bytov, ktorí utrpeli škodu po tragickom výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, už vďaka vyplatenému poistnému plneniu mohli začať s opravami poškodeného majetku.



Allianz – Slovenská poisťovňa (SP) im doteraz z poistenia bytového domu a z poistenia domácnosti vyplatila vyše 235.000 eur. "V štyroch bytových domoch v okolí explózie evidujeme 131 poškodených. Minulý týždeň sme im poslali zálohy v celkovej sume 195.000 eur na opravy a zasklenie okien, balkónových zostáv a poškodených rámov. Zničené okná, balkónové presklenia a rámy sú kryté z poistenia bytového domu. Zálohy sme v zmysle poistnej zmluvy vyplatili na účet bytového správcu a z neho sa hromadne riešia nároky jednotlivých poškodených v bytovom dome," spresňuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí poisťovne Milan Rajec.



Z privátneho poistenia nehnuteľnosti a domácnosti eviduje Allianz – SP 37 škôd v súvislosti s výbuchom. Len za samotné škody v domácnosti, teda všetky poškodené hnuteľné veci v byte, vyplatila poškodeným zatiaľ vyše 40.000 eur. Okrem škôd na bytoch a bytových domoch nahlásili klienti aj 13 poistných udalostí vozidiel. Explózia im poškodila kapoty, strechy a okná vo výške takmer 24.000 eur.



Poisťovňa Generali poskytla klientom poškodeným výbuchom bytovky v Prešove prvé výplaty poistných plnení už 10. decembra. Týmto klientom vypláca z poistenia domácnosti a havarijného poistenia rovno celé poistné plnenie, keďže proces likvidácie prebieha v zrýchlenom režime. Do dnešného dňa poškodeným klientom vyplatili už viac ako 100.000 eur z poistenia domácnosti a havarijného poistenia, aby tak mohli čím skôr začať s opravami poškodeného majetku. Na vyplatení ďalších nárokov individuálnych klientov vyplývajúcich z ich poistných zmlúv naďalej intenzívne poisťovňa pracuje.



Do dnešného dňa nám klienti v súvislosti s tragédiou v Prešove nahlásili takmer 30 poistných udalostí. Ide najmä o škody z poistenia majetku, konkrétne poškodené byty v zasiahnutom prešovskom paneláku, ako aj okolitých bytových domoch, kde tlaková vlna rozbila okná, balkónové výplne alebo poškodila dvere či okenné rámy. Z havarijného poistenia klienti nahlásili škody aj na motorových vozidlách, ktoré boli odparkované v čase výbuchu pred panelákom.



Klienti Uniqa doteraz nahlásili 23 poistných udalostí, z ktorých veľká väčšina sa týka škôd v bytových domov z okolia Mukačevskej 7, kde došlo k výbuchu. Štyri poškodené byty sú nahlásené priamo v bytovke, kde došlo k výbuchu. Poisťovňa vyplatila z privátneho poistenia nehnuteľnosti a domácnosti poškodeným po výbuchu bytovky v Prešove doteraz takmer 26.000 eur.



Menšie škody, ako sú napríklad opravy presklenia okien, likviduje poisťovňa bez obhliadky a týkajú sa bytov v domoch, ktoré susedia s bytovkou, kde došlo k výbuchu. Ide najmä o rozbité okná a poškodené okenné rámy, balkónové dvere a časti zariadenia bytu. "Vyplatili sme už aj plnenie z poistenia domácnosti klientovi z bytovky, v ktorej došlo k výbuchu. Naši likvidátori sú so všetkými klientmi v intenzívnom kontakte a v prípade väčších škôd im ponúkajú okamžitú zálohu na poistné plnenie tak, aby mohli začať s opravami poškodených častí bytu," hovorí riaditeľka oddelenia likvidácie poisťovne Dagmar Lukovičová.