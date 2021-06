Poisťovne pri cestovných poisteniach rátajú so stornom či karanténou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júna (TASR) - Poisťovne pripravujú s príchodom leta úpravy pri cestovných poisteniach. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zamerali na prípadné komplikácie spojené s pandémiou nového koronavírusu, ktoré zahŕňajú poistenie liečebných nákladov, storno zájazdu, či predčasný návrat alebo oneskorený nástup na dovolenku.Poisťovňa Uniqa rozšírila krytie na krátkodobé cestovné poistenie. Ak vycestuje klient kdekoľvek, poistenie mu platí v plnom rozsahu v súlade s poistnými podmienkami. "" vysvetľuje produktová manažérka cestovného poistenia spoločnosti Ľubomíra Hricová. Poistený si taktiež môže uplatniť náhradu storno poplatkov v prípade nákazy novým koronavírusom a následnej hospitalizácie, domácej liečby alebo povinnej karantény.V prípade ročného cestovného poistenia sa však krytie nákladov na liečbu ochorenia COVID-19 stále riadi cestovateľským semaforom. Znamená to, že ak niekto vycestuje do tzv. zelenej krajiny, cestovné poistenie je platné v plnom rozsahu, vrátane prípadnej nákazy novým koronavírusom. Ak má klient uzatvorené ročné cestovné poistenie a musí vycestovať do krajiny označenej červenou alebo čiernou farbou, bude mať z cestovného poistenia vylúčené krytie poistných udalostí súvisiacich s týmto ochorením.Poisťovňa Allianz kryje oneskorený nástup na zájazd alebo predčasný návrat na Slovensko z dôvodu ochorenia COVID-19 poistenej osoby, blízkej osoby alebo spolucestujúceho. Taktiež to platí aj z dôvodu nariadenej karantény. Rovnako sa spoločnosť riadi pri poistení liečebných nákladov cestovateľským semaforom, čiže odporúčaním oficiálnych štátnych orgánov." upresňuje hovorkyňa poisťovňa Lucia Muthová.Nové pripoistenie zase pripravila poisťovňa Generali. Počas dovolenky pokrýva liečebné náklady, lieky, hospitalizáciu, repatriáciu či náklady na ubytovanie pri predĺžení pobytu z dôvodu nariadenej karantény pre ochorenie COVID-19 a aj s tým súvisiace dodatočné cestovné náklady, napríklad na nákup letenky s neskorším dátumom odletu." dodala hovorkyňa Generali Katarína Kukurová.