Poisťovne: Pri novom aute je dobré uzavrieť havarijné poistenie

Bratislava 9. októbra (TASR) – Auto si možno ochrániť havarijným poistením alebo pripoistením rizika stretu so zverou k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP). Havarijné poistenie chráni auto komplexne – od vandalizmu a nehody, cez zver až po krádež - a je preto drahšie. Podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika sa pri novom aute odporúča uzavrieť havarijné poistenie, keďže výška potenciálnej škody je vysoká a cena havarijného poistenia je vzhľadom na hodnotu auta primeraná.



Policajné štatistiky z apríla 2021 uvádzajú, že počet zrážok áut so zverou stúpol medziročne takmer o tretinu. Aj keď šofér jazdí počas tmy mimo hornatej časti, lesnú zver môže stretnúť na ktorejkoľvek ceste. "K PZP je možné uzavrieť si len vybrané pripoistenie, napríklad pre prípad stretu zo zverou. Za nižšie poistné tak má majiteľ auta istotu, že stret so zverou ho nebude na opravách stáť stovky eur. Je to riešenie vhodné pre staršie jazdené autá," odporučil Búlik. Pri havarijnom poistení sa poistné počíta bez ohľadu na vek auta z novej ceny, čo pri staršej "jazdenke" znamená neprimerane vysokú cenu voči reálnej zostatkovej hodnote auta.



Pri akciových ponukách poisťovní, ktoré k PZP bezplatne ponúkajú uzavretie pripoistenia pre prípad stretu so zverou, poradil Búlik skontrolovať si poistnú sumu, trvanie akcie a tiež výluky. Často je totiž podľa neho poistná suma symbolická a vzťahuje sa len na vymedzené obdobie.