Poisťovne: Pri prezúvaní pneumatík sú dôležité poveternostné podmienky

Bratislava 30. októbra (TASR) - Pri prezúvaní áut nie je dôležitý len dátum, ale aj poveternostné podmienky. Povinnosť používať zimné pneumatiky jasne stanovuje zákon o cestnej premávke.



Ten pre nákladné autá ukladá povinnosť jazdiť v období od 15. novembra do 31. marca len ak sú vybavené zimnými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav. Pri osobných autách zákon nepredpisuje presný dátum, ale uvádza, že zimné pneumatiky musí mať vodič na vozidle vtedy, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. Odborníci odporúčajú prezuť auto hneď, ako teploty klesnú pod 7 °C.



"Zimné pneumatiky sú svojím špeciálnym dezénom a gumenou zmesou na zimných cestách oveľa bezpečnejšie než letné. Brzdná dráha letných pneumatík môže byť totiž na zimných cestách dlhšia o 20 – 30 %," uviedol riaditeľ oddelenia likvidácie škôd na motorových vozidlách poisťovne Uniqa Jiří Moravec.



Povinnosť používať zimné pneumatiky sa v poistných zmluvách neuvádza. Podľa všeobecných poistných podmienok je však poistený povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti, smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené. "Ku kráteniu plnenia by sme však pristúpili iba vtedy, ak by bola preukázaná príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávne zvolenými pneumatikami," pokračoval Moravec.



Platí to aj pre prípad tzv. celosezónnych pneumatík, ktoré sa používajú aj na Slovensku. Poisťovňa pri likvidácii škôd nerozlišuje medzi zimnými a celosezónnymi pneumatikami. Za zimnú pneumatiku sa považuje pneumatika s označením M+S, ktorá sa používa na označenie zimných alebo celoročných pneumatík. Ak teda majú celoročné pneumatiky toto označenie, spĺňajú podmienky stanovené na jazdu v zime.



Vodiči by mali byť opatrní počas "dušičkového" obdobia, keď sa ľudia presúvajú v rámci celého Slovenska a na cesty vychádza mnoho tzv. sviatočných šoférov. Podľa štatistík poisťovne je práve toto obdobie zo všetkých sviatkov v roku najškodovejšie. Poisťovňa pripomína, že na prelome jesene a zimy dochádza na cestách i k nárastu počtu nehôd, ktoré spôsobil stret so zverou.