Poisťovne: Pri zimnej dovolenke treba mať uzavreté cestovné poistenie

Bratislava 16. februára (TASR) - Pády, zlomeniny a nepríjemné strety na svahu patria medzi najčastejšie hlásené poistné udalosti počas zimnej dovolenky na horách. S príchodom jarných prázdnin sa pritom na Slovensku očakáva zvýšený záujem o dovolenky v rôznych vysokohorských strediskách, či už doma, alebo v zahraničí. Informovala o tom poisťovňa Generali, ktorá apeluje na klientov na uzavretie poistenia počas zimnej dovolenky.



Poisťovňa v tejto súvislosti upozornila, že na svahu sa môže zraniť každý, či už je to začiatočník, alebo skúsený lyžiar. Náklady na liečbu sa môžu pritom podľa spoločnosti vyšplhať až na tisíce eur.



"V poisťovni evidujeme napríklad prípad klienta, ktorý sa bol lyžovať v rakúskych Alpách. Žiaľ, nešťastným pádom utrpel silný otras mozgu a stratu pamäti, čo si vyžiadalo okamžitý prevoz vrtuľníkom do najbližšej nemocnice. Výška poistného plnenia sa vyšplhala na viac ako 7300 eur," uviedla produktová manažérka cestovného poistenia Generali Eva Štefančínová.



Odborníci z poisťovne ďalej skonštatovali, že v prípade hodnotnejších vecí, ako sú napríklad lyže či iné športové náradie, by mali ľudia dbať na to, aby ich mali dostatočne zabezpečené. Uložiť by ich mohli napríklad v uzamykateľnom strešnom boxe na aute alebo v stráženej hotelovej šatni. Poisťovňa klientom v tejto súvislosti pripomenula, že na voľne odložené lyže sa poistné krytie nevzťahuje.



Zároveň odporučila nosiť pri zimných športoch ochranné prostriedky ako prilba, čo je podľa nej dôležité z hľadiska bezpečnosti bez ohľadu na vek človeka. Na Slovensku je podľa zákona prilba povinnou súčasťou lyžiarskej výstroje pre lyžiarov a snowboardistov mladších ako 15 rokov, doplnila spoločnosť.