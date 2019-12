Pri zimných športoch treba dbať aj na správne nastavené poistenie

Bratislava 14. decembra (TASR) - Pripraviť sa správne na zimnú lyžiarsku sezónu by malo byť základným pravidlom každého lyžiara a návštevníka horských stredísk. Patrí k tomu nielen správny výstroj, oblečenie, ale aj prevencia v podobe správne nastaveného poistenia.



"V prvom rade by sa človek nemal vo voľnom teréne v zimných podmienkach pohybovať sám. V prípade lavínovej nehody je práve rýchlo poskytnutá pomoc najdôležitejšia a významne zvyšuje šancu na prežitie. Dôležitá je znalosť a dodržiavanie zásad bezpečnosti pri pohybe v lavínovom teréne, ale aj v zimných podmienkach všeobecne," uvádza riaditeľka Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS) Jana Krajčírová



Podľa nej počas poslednej zimnej lyžiarskej sezóny v období od 1. decembra 2018 do 15. apríla 2019 záchranári HZS zasahovali celkovo 1042-krát pri úrazoch lyžiarov či snoubordistov na lyžiarskych tratiach. Najviac úrazov ošetrili záchranári HZS v Nízkych Tatrách, pod Chopkom. Počet úrazov v tomto stredisku tak ako sezónnu predtým presiahol počet 1000. Najčastejšie išlo o úrazy končatín, či už zlomeniny alebo poranenia kĺbov, ale aj úrazy hlavy či chrbtice. V mnohých prípadoch je to práve bezohľadná jazda lyžiarov, ktorá je príčinou zrážok lyžiarov či snoubordistov, a, žiaľ, často na to doplácajú práve nevinní návštevníci strediska pohybujúci sa na lyžiarskej trati.



S úrazovým a zdravotným poistením, ktoré si ľudia bežne uzatvárajú, získa človek finančnú podporu napríklad v prípade zlomeniny, ktorou si môže zabezpečiť odľahčenú verziu sadry, prípadne uhradiť rehabilitáciu. Správne nastavené úrazové a zdravotné poistenie taktiež vykompenzuje ušlý príjem v prípade práceneschopnosti.



"Klasické cestovné poistenie hradí predovšetkým liečebné výdavky v prípade úrazu v zahraničí. Úrazové a zdravotné poistenie chráni pred ďalšími následkami úrazu a poskytne finančnú kompenzáciu, ktorú je možné použiť napríklad na úhradu nadštandardnej liečby, rehabilitácie alebo pomoc v domácnosti. Napríklad v rámci poistenia denných dávok za liečenie úrazu v prípade otrasu mozgu budeme po dobu 15 dní vyplácať dennú dávku. Pokiaľ by išlo o zlomeninu stehennej kosti, tak ide o dobu 185 dní," vysvetlila produktová špecialistka MetLife Slovensko Erika Poleková.



Z údajov ČSOB Poisťovne a asistenčnej služby AWP Solutions vyplýva, že priemerné náklady na ošetrenie zranenia sú v zahraničí dvoj- až trojnásobne vyššie ako pri úrazoch na slovenských horách. Hoci sú spomínané krajiny členmi EÚ, v prípade úrazu na horách nemusí európsky preukaz poistenia stačiť.



"Vďaka nemu má našinec v štátnych zariadeniach nárok na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako domáci vrátane výšky doplatkov. V blízkosti svahov sú však častejšie súkromné zariadenia, kde preukaz neplatí. Tu sa v závislosti od druhu zranenia náklady na ošetrenie pohybujú zhruba od 400 eur až približne po 2000 eur, prípade v nutnosti okamžitej operácie až do výšky 15.000 eur," zdôrazňuje Peter Ripka z poisťovne.



Poisťovňa prostredníctvom asistenčnej služby klientom najčastejšie pomáha so zabezpečením garancie platby v nemocnici. Tiež pri repatriácii zranených na Slovensko. Priemerné náklady spojené s repatriáciou zraneného, ak klient nemá uzatvorené komerčné poistenie, sa pohybujú na úrovni okolo 1500 eur. Medzi najdrahšie, no zároveň jedni z najčastejších prevozov, patria transporty helikoptérami do nemocnice. V priemere sa náklady na ne pohybujú okolo 5000 eur. Na to treba myslieť nielen na dovolenke v zahraničí, ale aj na Slovensku. Ide o poistenie pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby a tieto náklady nie sú hradené zo štandardného verejného zdravotného poistenia