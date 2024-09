Poisťovne: Riziko úrazov detí sa začiatkom školského roka zvyšuje

Bratislava 2. septembra (TASR) - Začiatok školského roka je čo do počtu úrazov detí rizikový. Vyplýva to z aktuálnej štatistiky poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa. Minulý rok evidovala poisťovňa 11.000 úrazov detí, pričom až 61 % týchto úrazov sa stalo chlapcom. Za tieto úrazy vyplatila poisťovňa rodičom alebo školským zariadeniam 2,8 milióna eur.



"Denne nám rodičia nahlásia v priemere 30 úrazov detí. Po nástupe do školy, v mesiacoch september a október, evidujeme v priemere 37 hlásení úrazov neplnoletých," uviedla hovorkyňa Lucia Strnad Muthová.



Doplnila, že drobné povrchové poranenia môžu vyjsť rodičov na niekoľko stoviek eur, kým vážne úrazy aj s trvalými následkami sa pohybujú v tisícoch až desaťtisícoch eur. Ako príklad uviedla pád dieťaťa z preliezky na školskom dvore, ktorý si vyžadoval ošetrenie a pobyt v nemocnici. Celkovo táto poistná udalosť stála 3450 eur. Za ošetrenie zlomenej ruky poisťovňa podľa hovorkyne vyplatila 2600 eur.



Strnad Muthová ocenila, že školy čoraz viac dbajú o ochranu detí a odškodnenie v prípade úrazov. Každoročne sa podľa nej mierne zvyšuje záujem o poistenie úrazu žiakov a zamestnancov školy. Žiaci môžu byť poistení skupinovou zmluvou na úrazové riziká, ako smrť úrazom, trvalé následky úrazu, denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia a hospitalizácia následkom úrazu.