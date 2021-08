Poisťovne rozširujú krytie ochorenia COVID-19 v rámci cestovania

Bratislava 21. augusta (TASR) – Vzhľadom na zmeny v pravidlách cestovania niektoré poisťovne rozširujú svoje poistné krytia ochorenia COVID-19 v liečebných nákladoch na všetky krajiny a prispôsobujú podmienky aj na pobyt v karanténe.



Všetci klienti cestovného poistenia poisťovne Uniqa bez ohľadu na typ zmluvy majú kryté náklady na liečbu ochorenia COVID-19 pre všetky krajiny a zároveň aj náklady na ubytovanie v prípade uviaznutia v karanténe.



„Rozšírenie krytia sa týka všetkých zmlúv cestovného poistenia, teda nielen krátkodobého, ale aj ročného vrátane zmlúv uzatvorených cez bankopoistenie alebo cestovné kancelárie," uviedla hovorkyňa poisťovne Beata Lipšicová.



Pre všetkých klientov sa cestovné poistenie automaticky zdarma predĺži, pokiaľ poistený vycestoval v súlade s opatreniami a uviazol v zahraničí v preventívnej karanténe. Poistenie mu bude predĺžené až do doby, keď bude môcť krajinu opustiť za predpokladu, že nemal inú možnosť návratu.



„Ochorenie COVID-19 nie je vylúčené z poistenia storno poplatkov. Znamená to, že poistený si môže uplatniť náhradu storno poplatkov aj v prípade nákazy novým koronavírusom a následnej hospitalizácie, domácej liečby alebo povinnej karantény, a to v prípade, ak bol pred vycestovaním do zahraničia pozitívne testovaný PCR testom," pokračovala Lipšicová.



Poisťovňa Generali v rámci svojho pripoistenia v súvislosti s ochorením COVID-19 tiež kryje klientov vo všetkých krajinách bez ohľadu na cestovateľský semafor. Okrem liečebných nákladov preplatí aj náklady na ubytovanie a nákup nového cestovného lístka v prípade uviaznutia v karanténe.



„Klientov však kryje aj pred odchodom na dovolenku, ak musia svoj pobyt neplánovane zrušiť z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo pre nariadenú karanténu z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu, či nenastúpenia do lietadla z dôvodu namerania zvýšenej teploty. Náklady, ktoré vznikli z dôvodu zrušenia cesty, pritom uhradíme klientovi aj jeho spolupoisteným osobám, s ktorými mal na dovolenku vycestovať," povedala vedúca oddelenia komunikácie poisťovne Monika Majerčíková.



Poisťovňa ČSOB pristúpila k rozšíreniu poistnej ochrany pre klientov s cestovným poistením v prípade, ak im vzniknú počas ich dovolenky náklady spojené s ochorením COVID-19 alebo nariadenou karanténou v zahraničí. Platí to plošne pre všetky krajiny sveta a bez potreby uzatvárania špeciálneho pripoistenia.



„Nerozlišujú sa teda krajiny podľa cestovateľského semafora. Klientom chceme dať istotu, že aj v čase rýchlo sa meniacej pandemickej situácie vo svete sa môžu spoľahnúť na svoje cestovné poistenie a asistenčné služby," vysvetlila hovorkyňa poisťovne Anna Jamborová.



Aj naďalej však v poisťovni platí, že cestovné poistenie nekryje prípadné škody, ak sa krajina, ktorú dovolenkári plánujú navštíviť, nachádza na zozname krajín, do ktorých platí odporúčanie necestovať z dôvodu iného nebezpečenstva ako ochorenie COVID-19.



Poisťovňa Allianz sa v zmysle takzvaného verejného prísľubu zaviazala rozšíriť krytie liečebných nákladov v súvislosti s ochorením COVID-19 v rámci cestovného poistenia.



„Poisteným klientom bez ohľadu na aktuálne platný cestovateľský semafor kryje poisťovňa liečebné náklady v súvislosti s ochorením COVID-19 do limitov dohodnutých v poistnej zmluve, náklady súvisiace s karanténou, pokiaľ sa poistený v zahraničí dostal do kontaktu s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19 a bola mu nariadená karanténa," dodala špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.