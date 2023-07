Poisťovne skúmajú zmrazenie poistného pre lode smerujúce na Ukrajinu

Londýn 17. júla (TASR) - Viaceré poisťovne skúmajú, či zmraziť poistné krytie pre všetky lode, ktoré sa chcú plaviť na Ukrajinu. Dôvodom je vyhlásenie Ruska, že pozastavuje dohodu, ktorá umožnila bezpečný vývoz obilia z ukrajinských prístavov v Čiernom mori. Platnosť súčasnej dohody vyprší v pondelok pred polnocou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dohodu sprostredkovalo OSN spolu s Tureckom minulý rok v júli s cieľom zmierniť globálnu potravinovú krízu, keďže Ukrajina patrila pred vojnou k významným svetovým vývozcom obilia.



Vzhľadom na kolaps dohody o čiernomorskom koridore väčšina majiteľov lodí sa teraz zdráha spolupracovať s ukrajinskými prístavmi, povedal prevádzkový riaditeľ dánskej lodnej spoločnosti NORDEN Christian Vinther Christensen. Posledná loď opustila Ukrajinu na základe dohody v nedeľu (16. 7.).



Poistenie je životne dôležité na zabezpečenie dodávok cez koridor a podľa zdrojov z tohto odvetvia pozastavenie dohody zo strany Ruska viedlo k preskúmaniu toho, či poistné krytie v nejakej forme môže pokračovať.



Nemenovaný zdroj z poisťovníctva uviedol, že zatiaľ čo niektorí poisťovatelia možno výrazne zvýšia sadzby, iní prestanú ponúkať poistné krytie. Kľúčovou otázkou je, či Rusko oblasť zamínuje, čím by efektívne zastavilo akúkoľvek formu poistného krytia.



Poisťovací trh Lloyd's of London už zaradil región Čierneho mora na svoj vysoko rizikový zoznam.



"Ročné krytie zostáva v platnosti, ale plavby do kótovaných oblastí sa budú posudzovať individuálne na základe toho, ako a kedy sa uskutočnia," povedal Neil Roberts, vedúci oddelenia námornej dopravy a letectva v Lloyd's Market Association.



Dodatočné poistné na poistenie vojnového rizika, ktoré sa platí pri vstupe do oblasti Čierneho mora, je potrebné obnovovať každých sedem dní. Už teraz stojí tisíce dolárov a očakáva sa, že bude stúpať. Majitelia lodí by sa zároveň mohli zdráhať dovoliť svojim plavidlám vstúpiť do vojnovej zóny bez súhlasu Ruska.