Skupina Uniqa za 9 mesiacov roka mierne zvýšila zisk pred zdanením

Viedeň 21. novembra (TASR) - Rakúska poisťovacia skupina Uniqa dosiahla za deväť mesiacov do konca septembra zisk pred zdanením vo výške 340 miliónov eur, čo je o 1 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Predpísané poistné sa zvýšilo o 9,2 % na 5,96 miliardy eur, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



V súvislosti so septembrovými búrkami a záplavami, ktoré zasiahli Uniqu na jej šiestich trhoch, skupina doteraz vyplatila poistné plnenia v celkovej výške 184 miliónov eur. Po zohľadnení príspevku medzinárodných zaisťovacích partnerov predstavovali výplaty plnení 82 miliónov eur. Uniqa očakáva, že do konca roka vyplatí poistné plnenia v dôsledku extrémneho počasia v celkovej výške 230 miliónov eur, respektíve 86 miliónov eur po započítaní príspevkov od zaisťovateľov.



Uniqa sa sťahuje z Albánska, Severného Macedónska a Kosova. Dôvodom tohto kroku je, že poisťovňa sa chce sústrediť na svoje kľúčové trhy v strednej a východnej Európe. Spoločnosť zdôraznila, že na ostatných 14 trhoch, kde v súčasti pôsobí, má v úmysle zostať aj v budúcnosti.