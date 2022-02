Poisťovne stále evidujú hlásenia poistných udalostí pre víchricu

Bratislava 2. februára (TASR) - Poisťovne evidujú v súvislosti s víchricou, ktorá počas uplynulého víkendu zasiahla viaceré časti Slovenska, hlásenia poistných udalostí. Ide najmä o škody na majetku spôsobené víchricou, búrlivým vetrom a pádom stromov. Okrem toho počasie skomplikovalo aj cestnú dopravu.



Poisťovňa Generali zaznamenala v súvislosti s víchricou škody v predbežnej hodnote viac ako 85.000 eur. Najviac poistných udalostí eviduje poisťovňa v oblastiach, ktoré víchrica postihla najsilnejšie - zo severu a tiež juhozápadu Slovenska. Ide najmä o škody na majetku spôsobené víchricou, búrlivým vetrom a pádom stromov. "Klienti nám hlásia početné poškodenia striech a dažďových žľabov, strhnuté strešné krytiny, poškodené a odtrhnuté komíny, satelitné vysielače či podbitie strechy, ktoré nevydržali silný nápor vetra," konštatovala hovorkyňa poisťovne Katarína Ondra.



Silný vietor v kombinácii so snehom a snehovými jazykmi skomplikovali aj cestnú dopravu. Poisťovni hlásili aj početné kolízie vozidiel, zídenie z vozovky a nárazy do priekopy, stĺpov či do dopravných značiek, ale aj poškodenia na karosérii vozidla následkom odtrhnutých konárov. Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobil búrlivý vietor, víchrica a pád stromov, vypláca poisťovňa svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Tieto škody konkrétne kryje poistenie živelných rizík. Škody na vozidlách následkom živlov poisťovňa preplatí z havarijného poistenia.



Klienti Uniqa poisťovne stále nahlasujú škody po silnej búrke a víchrici, ktorá sa prehnala cez víkend. Poisťovňa eviduje desiatky hlásení od klientov, predbežná výška nahlásených škôd dosahuje takmer 65.600 eur. Veterná smršť ničila hlavne strechy na domoch, ktoré následkom silného vetra padali a poškodili ďalší majetok. Väčšinu nahlásených škôd na autách spôsobili polámané konáre, vyvrátené stromy.



"Podľa hlásení klientov silná víchrica strhla a poškodila najmä strechy domov, ničila ploty, vonkajšie žalúzie či skleníky. Klienti tiež nahlásili poškodenia satelitných parabol či balkónových striešok, lietajúci nábytok z terás domov a bytov zasa ničil balkóny a presklené dvere balkónov," konštatovala špecialistka externej komunikácie poisťovne Beata Lipšicová. Škody na domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom búrky či víchrice sa budú hradiť z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti.



Poisťovňa Allianz už tretí deň prijíma hlásenia o škodách po víkendových víchriciach. Od nedele jej klienti nahlásili spolu 159 poistných udalostí spôsobených víchricou, ale aj záplavou a povodňou. Najviac hlásení prichádza z okolia Bratislavy, Trnavy a Nitry. Silný vietor najčastejšie ničil strechy domov a prístrešky. V jednom prípade víchrica strhla celú strechu rodinného domu v Starej Lesnej. "Poisťovňa predbežne vyčíslila výšku škôd na približne 87.000 eur. Škody na majetku po víchrici a záplavách sú v poisťovni kryté v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti," dodala špecialistka externej komunikácie Helena Kanderková.