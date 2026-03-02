< sekcia Ekonomika
Poisťovne: Uniqa nesmie podmieňovať bonusy elektronickou komunikáciou
Program ponúka zákazníkom s bezškodovým priebehom bonus vo výške 5 % alebo 10 % z ich poistného.
Autor TASR
Viedeň 2. marca (TASR) - Poisťovne v Rakúsku nemôžu podmieňovať účasť na svojich vernostných programoch súhlasom s elektronickou komunikáciou. Rozhodol o tom v pondelok rakúsky Najvyšší súd (OGH), ktorý vyhlásil niekoľko ustanovení v programe myUNIQA plus poisťovne Uniqa za neprípustné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa odvolala na rakúske Združenie pre spotrebiteľské informácie (VKI).
Program ponúka zákazníkom s bezškodovým priebehom bonus vo výške 5 % alebo 10 % z ich poistného. Účasť je však podmienená súhlasom so zriadením elektronickej schránky a elektronickou komunikáciou. Vo svojom skoršom vernostnom programe Uniqa splnenie týchto podmienok nevyžadovala. VKI napadlo štyri ustanovenia v programe a súd ich vyhlásil za neprípustné. Najvyšší súd zdôraznil, že zvýhodnenie za bezškodovosť pôsobí ako stimul pre uzatváranie alebo obnovovanie poistných zmlúv, a tým sa stáva súčasťou zmluvnej výmeny. Poisťovňa preto nemôže ukončiť takýto vernostný program pre zákazníkov bez platného dôvodu ani spätne znížiť sľúbený bonus.
Súd svojím rozhodnutím posilňuje práva poistencov, uviedla právna zástupkyňa VKI Petra Leupoldová. Sľúbené výhody musia byť v rámci vernostných programov dodržané a nemožno ich spätne odobrať, zdôraznila.
Program ponúka zákazníkom s bezškodovým priebehom bonus vo výške 5 % alebo 10 % z ich poistného. Účasť je však podmienená súhlasom so zriadením elektronickej schránky a elektronickou komunikáciou. Vo svojom skoršom vernostnom programe Uniqa splnenie týchto podmienok nevyžadovala. VKI napadlo štyri ustanovenia v programe a súd ich vyhlásil za neprípustné. Najvyšší súd zdôraznil, že zvýhodnenie za bezškodovosť pôsobí ako stimul pre uzatváranie alebo obnovovanie poistných zmlúv, a tým sa stáva súčasťou zmluvnej výmeny. Poisťovňa preto nemôže ukončiť takýto vernostný program pre zákazníkov bez platného dôvodu ani spätne znížiť sľúbený bonus.
Súd svojím rozhodnutím posilňuje práva poistencov, uviedla právna zástupkyňa VKI Petra Leupoldová. Sľúbené výhody musia byť v rámci vernostných programov dodržané a nemožno ich spätne odobrať, zdôraznila.