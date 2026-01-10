< sekcia Ekonomika
Ceny pôjdu hore: Poistenie áut aj nehnuteľností zdražie
Zmeny zasiahnu aj PZP, pri ktorom sa zvyšuje sadzba osobitného odvodu tiež na 10 %.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. januára (TASR) - V roku 2026 sa očakáva zdraženie všetkých hlavných typov neživotného poistenia. Vyššie ceny pocítia klienti pri havarijnom poistení, povinnom zmluvnom poistení (PZP), poistení bývania, cestovnom poistení aj pri poistení podnikateľov. Za zdražením budú najmä zmeny v zdanení a odvodoch, avizovala riaditeľka pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvaiová.
„Rok 2026 prinesie vyššiu daň z neživotného poistenia. Sadzba stúpne z 8 na 10 %. Reálny dopad na ceny však pravdepodobne presiahne samotné dve percentá a poistné sa môže zvýšiť v priemere o 5 až 7 %,“ predpokladá odborníčka.
Zmeny zasiahnu aj PZP, pri ktorom sa zvyšuje sadzba osobitného odvodu tiež na 10 %. Nová legislatíva nariaďuje uplatniť vyššiu sadzbu prvýkrát na poistné za rok 2026. „Keďže poisťovne tento náklad premietajú do konečnej ceny, vodiči musia počítať s drahším PZP i havarijným poistením,“ konštatovala Arvaiová.
Avizovala, že od marca tohto roka by mala pribudnúť aj kontrola platnosti PZP priamo na staniciach technickej kontroly. Na základe legislatívnych zmien vozidlo bez poistenia automaticky stratí spôsobilosť na cestnú premávku. Ak bude auto nepoistené dlhšie ako 24 mesiacov, úrady ho môžu vyradiť z evidencie.
Rok 2026 prinesie podľa odborníčky aj drahšie poistenie bývania. Skutočný nárast poistného v tomto prípade však bude individuálny, v závislosti od zvoleného krytia a limitov na jednotlivých poistných zmluvách.
„Kľúčovou témou ostáva boj s podpoistením. Poisťovne sa preto momentálne zameriavajú na úpravu zmlúv pri nehnuteľnostiach s neaktuálnou hodnotou. Klientov motivujú k prehodnoteniu poistiek aj prostredníctvom rôznych benefitov,“ priblížila Arvaiová.
Zdôraznila, že pre bežných ľudí aj pre firmy je základom platná poistná zmluva na vozidlo aj nehnuteľnosť. Ak poistku neaktualizovali dlhšie ako dva roky, mali by preveriť nastavenie poistnej sumy. Zabezpečia tak, že majetok bude krytý na reálnu hodnotu.
„Nezabúdajte na aktualizáciu osobných údajov, najmä adresy, emailu a telefónneho čísla. Predídete tým situácii, kedy pre nedoručenú upomienku poistenie zanikne pre neplatenie. V prípade nejasností kontaktujte svoju poisťovňu alebo finančného makléra,“ doplnila odborníčka.
„Rok 2026 prinesie vyššiu daň z neživotného poistenia. Sadzba stúpne z 8 na 10 %. Reálny dopad na ceny však pravdepodobne presiahne samotné dve percentá a poistné sa môže zvýšiť v priemere o 5 až 7 %,“ predpokladá odborníčka.
Zmeny zasiahnu aj PZP, pri ktorom sa zvyšuje sadzba osobitného odvodu tiež na 10 %. Nová legislatíva nariaďuje uplatniť vyššiu sadzbu prvýkrát na poistné za rok 2026. „Keďže poisťovne tento náklad premietajú do konečnej ceny, vodiči musia počítať s drahším PZP i havarijným poistením,“ konštatovala Arvaiová.
Avizovala, že od marca tohto roka by mala pribudnúť aj kontrola platnosti PZP priamo na staniciach technickej kontroly. Na základe legislatívnych zmien vozidlo bez poistenia automaticky stratí spôsobilosť na cestnú premávku. Ak bude auto nepoistené dlhšie ako 24 mesiacov, úrady ho môžu vyradiť z evidencie.
Rok 2026 prinesie podľa odborníčky aj drahšie poistenie bývania. Skutočný nárast poistného v tomto prípade však bude individuálny, v závislosti od zvoleného krytia a limitov na jednotlivých poistných zmluvách.
„Kľúčovou témou ostáva boj s podpoistením. Poisťovne sa preto momentálne zameriavajú na úpravu zmlúv pri nehnuteľnostiach s neaktuálnou hodnotou. Klientov motivujú k prehodnoteniu poistiek aj prostredníctvom rôznych benefitov,“ priblížila Arvaiová.
Zdôraznila, že pre bežných ľudí aj pre firmy je základom platná poistná zmluva na vozidlo aj nehnuteľnosť. Ak poistku neaktualizovali dlhšie ako dva roky, mali by preveriť nastavenie poistnej sumy. Zabezpečia tak, že majetok bude krytý na reálnu hodnotu.
„Nezabúdajte na aktualizáciu osobných údajov, najmä adresy, emailu a telefónneho čísla. Predídete tým situácii, kedy pre nedoručenú upomienku poistenie zanikne pre neplatenie. V prípade nejasností kontaktujte svoju poisťovňu alebo finančného makléra,“ doplnila odborníčka.