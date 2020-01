Poisťovne vlani riešili tisíce poistných udalostí

Bratislava 22. januára (TASR) - Krupobitie, víchrice, prudký vietor, ale aj požiare boli vlani hlavnými škodovými udalosťami, ktoré riešili poisťovne v rámci neživotného poistenia.



Napríklad poisťovňa Generali v rámci havarijného poistenia minulý rok z rizika živel zaznamenala približne 1500 poistných udalostí s celkovou škodou takmer 3,5 milióna eur. Najškodovejším živlom pritom bolo krupobitie, ktoré počas leta zasiahlo východ Slovenska.



"Z poistenia majetku z rizika živel klienti nahlásili počas minulého roka poisťovni viac ako 2000 poistných udalostí s celkovou škodou viac ako 3 milióny eur. V priebehu roka prevládali v škodovosti rôzne živly vzhľadom na ročné obdobie. Počas zimy to bol najmä sneh, v lete zasa víchrice, búrlivý vietor, búrky a požiare," uviedla hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová.



Počas roka 2019 nahlásili klienti viac ako 116.000 poistných udalostí, čo v priemere predstavuje 319 poistných udalostí na jeden deň. Suma odškodného v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla medziročne o viac ako 9 %.



Zo štatistík poisťovne Uniqa tiež vyplýva, že minulý rok následkom náhlej zmeny počasia ničilo majetok najčastejšie krupobitie, ktoré celkovo spôsobilo škody za viac ako 1,9 milióna eur, pričom prevažná väčšina škôd sa týkala poškodenia motorových vozidiel.



Podľa hovorkyne Uniqa poisťovne Beáty Lipšicovej sa na klimatické zmeny snažia v poistení reagovať aj definíciou živelných rizík v produktoch. Za víchricu už poisťovňa považuje búrlivý vietor o rýchlosti viac ako 60 km/h, v minulosti to bolo až na 75 km/h. Škody následkom živlov, teda aj krupobitia, sú kryté už v základnom havarijnom poistení vozidla, netreba ich pripoisťovať. Pri náhlych zmenách počasia však pomáha aj služba MeteoUNIQA, ktorú poskytuje zdarma klientom s uzatvoreným poistením domu a domácnosti. Ide o rýchle a presné cielené varovania cez SMS pred nepriaznivým počasím.



Za minulý rok eviduje poisťovňa v neživotnom poistení 40.162 nahlásených škôd, čo je približne porovnateľné s rokom 2018, pričom celkovo poistné plnenie v neživotnom poistení v roku 2019 oproti minulému roku mierne stúplo.



"Pri likvidácii škodových udalostí sa však ešte stále stretávame s problémom starých poistiek, ktoré sú stanovené na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti. Týkalo sa to aj minulého roka, kde sa problém prejavil pri privátnych škodách najmä počas povodní, záplav, krupobití a požiarov. Najmä v čase živelných udalostí sú staré poistky s nízkymi sumami veľkým problémom, napriek značným škodám sa potom poistné plnenie kráti pomerom, akým je nehnuteľnosť podpoistená. V takýchto prípadoch sa potom môže stať, že poistné plnenie nepokryje výdavky na obnovu bývania. Klientom preto odporúčame skontrolovať si staré zmluvy a zreálniť poistné sumy na základe ich aktuálnej hodnoty," zdôrazňuje Lipšicová.