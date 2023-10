Poisťovne: Živly spôsobili v lete skoro 4300 škôd za vyš 7,3 mil. eur

Bratislava 16. októbra (TASR) - Poisťovňa Allianz zaregistrovala od júna do konca septembra takmer 4300 škôd, ktoré spôsobili živly, za viac ako 7,3 milióna eur. Škody po krupobití pritom tvorili 49 % nákladov.



Krupobitie spôsobilo v lete celkovo 1256 škôd za takmer 3,6 milióna eur. Druhým najškodovejším živlom bola víchrica, na ktorú boli náklady za škody vo výške takmer 1,8 milióna eur. Na treťom mieste boli povodne a záplavy, ktoré spôsobili takmer 1400 poistných udalostí za 1,4 milióna eur.



"V polovici júla nám viacerí klienti hlásili poškodenie, či zničenie úrody krupobitím, najmä na východe Slovenska. Poľnohospodárovi z Michaloviec ľadovec zničil úrodu pšenice, kukurice a sóje za viac ako 124.000 eur," priblížil riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli s tým, že ľadovec ničil aj privátny majetok klientov. V okrese Sobrance riešila poisťovňa ľadovcom poškodenú strechu a zatečené podkrovie, pričom škoda dosiahla 20.000 eur.



Poisťovňa upozornila na to, že akúkoľvek vzniknutú škodu v domácnosti alebo na nehnuteľnosti odporúča čo najskôr nahlásiť. Poškodenia je potrebné odfotiť a priložiť fotodokumentáciu k hláseniu škody. Na to, aby bola škoda krytá v plnom rozsahu, je dobré mať majetok správne poistený.



"Odporúčame klientom, aby si prehodnotili svoje poistné zmluvy a upravili výšku poistnej sumy tak, aby pokrývala reálnu hodnotu ich majetku. V prípade škody na podpoistenej nehnuteľnosti im totiž poisťovňa bude môcť vyplatiť len pomernú časť škody podľa úrovne podpoistenia," dodala hovorkyňa Allianz Lucia Strnad Muthová.